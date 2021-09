'Levante PROF', la frontiera internazionale dell'agrifood

A Levante PROF, in Fiera del Levante a Bari presso l'area dell'Associazione dei Panificatori di Bari, in programma la fiera professionale specializzata nell'agrifood sino a mercoledì 29 settembre, che martedì 28 settembre presenta il workshop "Innovazione per il Food: opportunità europee, networking e business cases" organizzato dalla Camera di Commercio Italo Orientale e Tecnopolis PST con l'obiettivo di presentare agli operatori specializzati le misure di supporto per l’innovazione di prodotto e servizio, e opportunità di espansione di business sui mercati esteri.

All'incontro parteciperà Antonio Barile, presidente della Camera di Commercio Italo Orientale, Annamaria Annicchiarico, direttrice e amministratore unico di Tecnopolis PST, Barbara De Ruggieri, project manager EIT Food (European Institute of Innovation and Technology) Università degli Studi di Bari, e Marco Alvisi, direttore CETMA, Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie, Design e Materiali.

Scopo dell'iniziativa è mettere al servizio delle aziende espositrici a Levante PROF le proprie specializzazioni e reti, anche internazionali, di ricerca e sviluppo imprenditoriale. A fine evento, le imprese potranno utilizzare gratuitamente uno sportello di consulenza relativamente ai temi trattati.

Non solo. Nel pomeriggio sempre del 28 settembre - alle ore 15,30 - nello stand dell'Élite del Panettone Artigianale (stand n. 316), si terrà il convegno "Albanian HoReCa", che rappresenterà un'occasione di confronto sulle opportunità di business nel settore agroalimentare in Albania. L'evento, patrocinato dal Consolato Generale dell'Albania a Bari, dal Comune di Durazzo, dalla Camera di Commercio Italo Orientale di Bari e dalla Camera di Commercio e dell'Industria dell'Albania, vedrà la partecipazione di Genta Mburimi, Console Generale del Consolato dell'Albania a Bari, Nikolin Jaka, presidente Camera di Commercio e Industria di Tirana; Antonio Barile, presidente, Camera di Commercio Italo Orientale; Floreta Kërtusha, esperta nel settore turistico e progetti UE, Comune di Durazzo, Klodian Muço, docente di Economia, Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio", Fundim Gjepali, chef internazionale e imprenditore di successo in Italia e Albania, e Fabiola Ismaili, avvocato albanese d'Affari e Amministratore FI Solutions S.R.L.S. - Balcando. I lavori saranno moderati dal Giornalista Rai (SNCCI), Carlo Gentile.

Ad entrambi gli eventi parteciperà anche una delegazione di esponenti delle istituzioni e dell'imprenditoria proveniente dall'area Balcanica - tra cui oltre 20 imprenditori di aziende albanesi leader nei settori produzione alimentare, distribuzione, hotellerie e ristorazione, che incontreranno le aziende espositrici italiane per instaurare rapporti d'affari e valutare sinergicamente concrete opportunità di business nell'area balcanica. Il programma di appuntamenti BtoB è organizzato dalla Camera di Commercio e Industria di Tirana, FI Solutions S.R.L.S. - Balcando e da Nucleus, associazione albanese di categoria degli Artigiani e delle PMI.

Levante PROF, la fiera internazionale specializzata nella filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, hotellerie, macchinari e tecnologie per l’agroalimentare, ha acquisito una dimensione molto più ampia nel panorama internazionale grazie a partnership strategiche con la Commercio di Commercio Italo Orientale e la Camera di Commercio e Industria di Albania, che stanno contribuendo ad incrementare il numero di buyer e operatori provenienti dai Paesi dell'Europa Orientale, dell'Area Balcanica, del Medio e dell'estremo Oriente.

L’ingresso a Levante PROF (dalle ore 10 alle ore 19) è riservato agli operatori del settore (costo del biglietto intero € 15,00 ridotto € 3,00). Per maggiori info: tel: +39.06/6634333 - email: info@dmpsrl.eu.

