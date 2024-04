'Libriamiamoci' approda a Capurso, serata dedicata alla 'Donna'

Nell'ambito del cartellone degli eventi primaverili del Comune di Capurso (Ba), la rassegna itinerante di presentazione libri “Libriamiamoci fra le città di Puglia”, è programmata martedì 23 aprile alle ore 19,30 - Biblioteca Comunale D'Addosio, con la conduzione a cura di Manila Gorio.

La Cultura per l’Amministrazione Comunale di Capurso è da sempre uno degli assi fondamentali di intervento. Motivo per cui formazione ed educazione al bello migliorano molto il vivere insieme delle comunità, che attraverso gli eventi culturali rendono diffusa l'attrazione dei turisti, per far loro scoprire le meraviglie che la città custodisce.

"È con grande entusiasmo che annunciamo il lancio del cartellone delle attività culturali per la stagione primaverile, che si svolgerà nel nostro paese da aprile fino a giugno - dichiara il sindaco di Capurso, Michele Laricchia - che mirano a coinvolgere e arricchire la nostra comunità, promuovendo l’arte, la cultura e l’intrattenimento per tutte le età. Tra le numerose iniziative in programma, includiamo concerti, mostre, presentazioni di libri e autori, attività sportive e tanto altro ancora. Vogliamo offrire un’esperienza culturale completa e coinvolgente per tutti i nostri cittadini e visitatori".

La rassegna/talk dal taglio decisamente culturale ha già fatto tappa nei comuni di Barletta, Giovinazzo, Modugno, Grottaglie, Rutigliano, Casamassima e Acquaviva delle Fonti”.

L’iniziativa è stata fortemente voluta anche dall’ammirazione comunale di Capurso, per cui: “Un particolare ringraziamento - ha detto Manila Gorio - devo rinnovarlo al Sindaco Michele Laricchia, nonché a tutta l’amministrazione, per aver creduto e continuato a sostenere il progetto”.

LIBRIAMIAMOCI è un contenitore letterario e culturale che, attraverso le sue diverse forme, sta crescendo giorno dopo giorno: con rassegne itineranti, festival e premi. Con un filo conduttore ben saldo e ben definito: la cultura come patrimonio principale per la Puglia e i suoi territori.

