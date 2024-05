'Libriamiamoci' nuova tappa a Gioia del Colle con Manila Gorio

Nell'ambito degli eventi primaverili del Comune di Gioia del Colle (Ba), la rassegna itinerante di presentazione libri “Libriamiamoci fra le città di Puglia”, faraà tappa martedì 7 maggio alle ore 19,00 - Teatro Comunale "G. Rossini", con la conduzione a cura di Manila Gorio.

La Cultura per l’Amministrazione Comunale di Gioia del Colle è da sempre uno degli assi fondamentali di intervento. Motivo per cui formazione ed educazione al bello migliorano molto il vivere insieme delle comunità, che attraverso gli eventi culturali rendono diffusa l'attrazione dei turisti, per far loro scoprire le meraviglie che la città custodisce.

L’iniziativa è stata accolta e sostenuta dall’ammirazione comunale di Gioia del Colle, per cui: “Un particolare ringraziamento - ha detto Manila Gorio - devo rinnovarlo al Sindaco Giovanni Mastrangelo, all'Assessore alla Cultura, Lucio Romano, nonché a tutta l’amministrazione, per aver creduto e continuato a sostenere il progetto”.

LIBRIAMIAMOCI è un contenitore letterario e culturale che, attraverso le sue diverse forme, sta crescendo giorno dopo giorno: con rassegne itineranti, festival e premi. Con un filo conduttore ben saldo e ben definito: la cultura e la lettura come patrimoni principali per la Puglia e i suoi territori.

