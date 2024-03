'Libriamiamoci' con Manila Gorio a Putignano (Ba)

Seconda tappa a Putignano (Ba) per la rassegna letteraria LIBRIAMIAMOCI, con la direzione artistica di Manila Gorio, in cartellone venerdì 22 marzo presso il Teatro Comunale 'Giovanni Laterza'.

Dopo l'esordio con Luca Palamara, è la volta di un nutrito gruppo di autori e scrittori di fama nazionale, e non solo, che avranno modo di presentare il loro ultimo capolavoro in un format talk-show condotto dalla stessa Manila Gorio. Il terzo incontro, invece, sarà programmato nella seconda metà del mese di aprile.

“Un particolare ringraziamento - ha dichiarato Manila Gorio - devo farlo all’assessora alla Sindaca di Putignano, Luciana Laera, e all'Assessora allam Cultura, Rossana Delfine, nonché a tutta l’amministrazione, per aver creduto e sostenuto il progetto”.

LIBRIAMIAMOCI è un contenitore letterario e culturale che, attraverso le sue diverse forme, sta crescendo giorno dopo giorno: con rassegne itineranti, festival e premi. Con un filo conduttore ben saldo e ben definito: la cultura come patrimonio principale per la Puglia e i suoi territori. Oltre 200 autori in giro per la Puglia a promuovere la lettura e e animare dibattiti culturali e confronti letterari.

