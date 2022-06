Libro Possibile 2022 a Polignano e Vieste, per raccontare 'L'anno che verrà'

Il Libro Possibile 2022 racconta di transizioni future e scrive nel titolo la dedica a Lucio Dalla. ‘L’anno che verrà’ è il tema scelto per la XXI edizione del più grande evento culturale di piazza dell’estate ita- liana, che ogni anno riunisce in Puglia oltre 250 ospiti illustri tra scrittori italiani e stranieri, autori best seller, alte cariche istituzionali, scienziati, imprenditori, giornalisti, protagonisti dello spettacolo, della musica e del web, quest’anno tutti invitati a parlare di futuro.

Il 6, 7, 8, 9 luglio 2022 a Polignano a Mare (Ba) e il 21, 22 e il 28, 29 luglio a Vieste (Fg), la XXI edi- zione del Libro Possibile rende omaggio a Lucio Dalla, il celebre cantautore italiano scomparso 10 anni fa e profondamente legato alla Puglia con la sua cittadinanza onoraria a Vieste. Il titolo del Festival vuol’essere anche uno stimolo per riflettere sul prossimo futuro e sulle complesse sfide a esso legate. Si parlerà di letteratura, post-pandemia, di nuovi equilibri geopolitici, di guerre, di transizione ecologica e digitale, di questioni ambientali, diritti umani, intelligenza artificiale. Senza mai dimenticare i grandi fatti del passato e i suoi eroi, a 30 anni dalle terribili stragi di mafia in Italia, in un esercizio di memoria che va tenuto sempre costante per comprendere ciò che è successo e quello che sta accadendo oggi.

Come ogni estate Il Libro Possibile scrive una nuova pagina della storia del nostro tempo, attraverso le opere e le testimonianze di ospiti autorevoli, in un succedersi di presentazioni letterarie, lectio magistralis, dibattiti, tavole rotonde, interviste dedicate e uno spazio dedicato ai giovani lettori. Un festival che promuove una riflessione culturale ampia e stimolante lungo la costa del mare Adriatico, da Polignano a Mare a Vieste, tra le mete turistiche più apprezzate anche all’estero, per bellezze artistiche, naturali, prodotti enogastronomici e servizi.

Al Libro Possibile, infatti, non mancano ospiti internazionali che quest’anno arrivano in Italia per presentare i loro libri in anteprima assoluta. Si tratta di Richard Osman e Abir Mukherjee, entrambi autori della casa editrice SEM, ed entrambi in uscita a settembre con due nuovi titoli. Osman, noto conduttore televisivo del popolare quiz “Pointless” in onda sulla BBC, ha pubblicato il suo primo libro nel 2020 e nel giro di due anni è diventato la nuova star del giallo britannico, segnando il più strabiliante esordio nell’editoria europea nel periodo della pandemia. Col il primo volume de “Il club dei delitti del giovedì” ha venduto oltre 2 milioni e mezzo di copie in UK, superando in classifica anche la Rowling e Dan Brown. A settembre Osman si prepara a uscire, in contemporanea in Italia e Regno Unito, con il terzo volume dal titolo “Il colpo che mancò il bersaglio” che sarà presentato in anteprima per l’Italia al ‘Libro Possibile’. Nel frattempo, Steven Spielberg sta lavorando a un film tratto dal primo capitolo della serie di Osman.

L’angloindiano Abir Mukherjee è la più importante star inglese del giallo storico secondo Il Daily Tele- graph e anche della scena noir internazionale. A settembre 2022 uscirà il quinto volume della serie “Le ombre degli uomini”, anche questo presentato in anteprima per l’Italia al Libro Possibile. Si tratta di un intrigo molto coinvolgente e dall’umorismo intelligente che racconta una stagione poco nota della fine dell’imperialismo inglese in India e dei primi anni di Gandhi e delle tensioni popolari col regno Un’eco alle atmosfere di Amitav Ghosh, in una storia che cattura dall’inizio alla fine e che gioca con la questione dell’identità inglese e indiana e del colonialismo inglese i cui effetti sulla società contemporanea Mukherjee conosce bene.

Con le più alte figure istituzionali del Governo in carica invece si affrontano i temi di più stretta attualità. Sono attesi al Libro Possibile: il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro del Lavoro Andrea Orlando, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli. Sui diritti delle don- ne e sugli affari correnti intervengono rispettivamente l’ex presidente della Camera, deputata Pd, Laura Boldrini, il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani della Cattolica di Milano, Carlo Cottarelli.

Restando nell’alveo della cronaca recente, al Libro Possibile si parla di guerra negli incontri in programma con: l’analista geopolitico Dario Fabbri; gli inviati di guerra Francesca Mannocchi e Nello Scavo, giornalisti in prima linea nel racconto del conflitto in corso in Ucraina; con Michele Santoro in un inedito monologo dal titolo “Un mondo senza guerre”.

Spazio, poi, a un’analisi approfondita del pensiero umano, alla luce degli sconvolgimenti presenti e delle prospettive future, con: il sociologo Domenico De Masi, il filosofo Umberto Galimberti e il fotografo Oliviero Toscani.L’evoluzione e il destino del nostro paese passano anche attraverso i modelli di business e le vision innovative dei top manager italiani più apprezzati al mondo. Al Libro Possibile 2022: Brunello Cucinelli;Oscar Farinetti e Oscar di Montigny, insieme sul palco per una lezione unica sul marketing; Giuseppe Stigliano e Paolo Taticchi, manager e docenti universitari italiani a Londra che si confrontano sul tema ‘L’innovazione è sostenibile. O non è innovazione’. E ancora, l’’industriale Paolo Agnelli, signore dell’alluminio, con il libro ‘Oro Grigio’ (Solferino edizioni), in cui racconta l’avvincente 'viaggio' della sua famiglia e della sua azienda, attraverso tre secoli di storia d'Italia.

Tra gli ospiti attesi anche Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e Ceo di Pirelli, azienda che per il quinto anno sostiene la manifestazione in qualità di main sponsor. “Siamo orgogliosi di sostenere anche quest’anno il Libro Possibile - dichiara - una manifestazione che nel tempo abbiamo contribuito a far crescere. La grande partecipazione del pubblico agli incontri e la qualità dei confronti proposti ogni anno dal Festival sono una spinta a proseguire in questa direzione. Grazie al Libro Possibile si è creato un legame particolare con la Puglia che oggi si rafforza con l’apertura a Bari del Digital Solutions Center, un progetto che prevede l’assunzione di 50 giovani. La capacità di abbinare la dimensione industriale a quella sociale e culturale, nei territori dove Pirelli è presente, è una caratteristica del nostro modo di fare impresa in tutto il mondo. Il Libro Possibile è specchio della vivacità e del dinamismo di una Regione che alle bellezze del territorio unisce cultura e una formazione d’eccellenza per i suoi giovani. Credo che impresa, formazione e cultura siano tre leve fondamentali per garantire la crescita e lo sviluppo di qualsiasi territorio. Quanto realizzato in Puglia è un esempio virtuoso a cui guardare con fiducia”.

‘Gli avvenimenti del recente passato - fa eco la direttrice artistica del Festival, la professoressa Rosella Santoro - ci pongono di fronte alle nostre responsabilità, alla precarietà degli equilibri da noi creati e alla fragilità delle nostre certezze. Non possiamo far altro che metterci in discussione e ripensare il nostro modo di stare al mondo, come individui e come collettività. Il Libro Possibile è l’occasione per informarsi, confrontarsi con le grandi tematiche del nostro tempo, attingendo al bagaglio conoscitivo di autorevoli esperti. Perché, in un’epoca di stravolgimenti e smarrimento, la cultura è il solo faro che può far luce nel buio’.

Al ‘Libro Possibile’, infatti, sarà dedicato ampio spazio all’approfondimento e alla riflessione sulle terribili stragi di mafia del ‘92 in cui rimasero uccisi i due giudici Falcone e Borsellino e sul quel Maxiprocesso che condannò un intero sistema criminale, di cui fino allora si negava persino l’esistenza. A 30 anni da quei fatti, Il Libro Possibile ripercorre le tappe cruciali della guerra alla mafia. Lo fa con alcuni protagonisti di quegli anni, il senatore Pietro Grasso, che fu Giudice a latere nel primo Maxiprocesso, che partecipa al Festival con il suo libro “Il mio amico Giovanni” (Feltrinelli). Invece, Roberto Scarpinato storico magistrato antimafia, ex componente del pool di Palermo, collega di Falcone e Borsellino interviene sul palco in dialogo con il giornalista Lirio Abbate, autore di “Stragisti” per Rizzoli. Assieme ripercorrono in prima persona la narrazione di quegli anni, seguendo il filo rosso di sangue e denaro teso nel tempo dai nuovi padrini della mafia. Gli stessi criminali che oggi sono a capo di sistemi organizzati a livello globale di cui parla invece il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, in prima linea contro la ‘ndrangheta e coordinatore di indagini internazionali, tra cui la strage di Duisburg.

Spazio ai ROMANZI più letti e amati dal pubblico con gli scrittori: Gianrico Carofiglio, ex magistrato e autore best seller tradotto in tutto il mondo, che partecipa con il suo ultimo libro “Rancore” (Einaudi), secondo romanzo che ha per protagonista l’ex PM dal passato burrascoso, Penelope Spada. Sempre in vetta alle classifiche, dai suoi romanzi sono state tratte fortunate fiction televisive, come Il Commissario Ricciardi, I Bastardi di Pizzofalcone e di Mina Settembre, Maurizio De Giovanni torna al Libro Possibile con il suo nuovissimo romanzo “Un volo per Sara” (Rizzoli), da poco in libreria. Si tratta di un nuovo caso per Sara Morozzi, la donna invisibile, che scava dentro gli ingranaggi del potere in Italia. Una storia di emancipazione femminile, invece nel recente romanzo uscito a maggio per Einaudi, “Volevo essere Madame Bovary” della premiata scrittrice di origine albanese, Anilda Ibrahimi. Si prosegue con il debutto letterario di Ermal Meta, il cantautore albanese giunto in Italia 30 anni fa, vincitore nel 2018 della 68° edizione del Festival di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro. Il romanzo “Domani e per sempre” (La Nave di Teseo) è una storia sorprendente che narra le vicende di Kajan, ragazzo albanese, nel cuore dei conflitti del ‘900.

Valeria Parrella scrittrice, drammaturga, tra le voci più originali e potenti della narrativa italiana presenta il suo ultimo libro edizioni Feltrinelli dal titolo “La Fortuna”, romanzo storico ambientato durante l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.

Tuffo nella PUGLIA letteraria con gli autori che nascono in questa regione e con le produzioni editoriali dedicate a questa terra e alle sue eccellenze. Intervengono: Gabriella Genisi, la scrittrice pugliese, di- venuta celebre con la fortunata serie della commissaria Lolita Lobosco, amatissima protagonista dell’omonima fiction Rai interpretata da Luisa Ranieri. L’autrice presenta “Terrarossa” (Sonzogno), una nuova avvincente indagine per la tenace commissaria in una Bari di agosto pervasa dall’odore della salsa di pomodoro. Omaggio al velocista di origini pugliesi, che aveva nelle gambe il riscatto del Mezzogiorno con il libro “La freccia del Sud - Pietro Mennea a settant’anni della nascita” di autori vari, curato dal giornalista Domenico Castellaneta, edito da Repubblica. Le foto di Nicola Amato raccontano la Puglia in una raccolta sorprendente, con l’introduzione di Enrica Simonetti, de La Gazzetta del Mezzogiorno.

Con la pubblicazione “Le nuove interpretazioni di Giulio Cesare Vanini” l’importante tributo editoriale al filosofo salentino firmato dello studioso vaniniano Mario Carparelli. Tony di Corcia, autore foggiano e giornalista di moda, presenta il libro Gianni Versace. “Il giovane favoloso” (ed. Clichy). Arianna Lombardelli autrice Mondadori racconta il percorso interiore di una donna nata a Bari, nel nuovo romanzo “L’equazione della colpa”. Alla scoperta della Capitanata, della Terra di Bari e della Terra d’Otranto attraverso gli occhi del romanziere Raffaele Mastrolonardo autore di “Viaggio nelle Puglie” (Rizzoli), avvincente tour nel tacco d’Italia. Infine Lino Patruno presenta la sua lezione della tradizione pugliese con il libro “Imparate dal SUD”; la giornalista e autrice barese Chicca Maralfa, interviene con il suo primo giallo, “Lo strano delitto delle sorelle Bedin” (Newton Compton Editori); la blogger Manuela Vitulli pubblica il suo diario “Viaggio sentimentale in Puglia”.

Per la SAGGISTICA l’attore, Marco Bonini presenta, “L’arte dell’esperienza” (La Nave di Teseo), una riflessione ersonale sull’esperienza umana e sull’importanza della sua rappresentazione. Un saggio che spiega la funzione pubblica del lavoro dell’interprete, i meccanismi che lo legano a personaggio e pubblico, e il valore della recitazione. Il noto psichiatra Paolo Crepet si sofferma sulle nuove generazioni con il suo ultimo libro “Lezioni di sogni”, di imminente uscita a giugno con Mondadori. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Franco Gabrielli, con la presentazione del saggio “Naufragi e nuovi approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione Civile” (Baldini+Castoldi), ricostruisce assieme alla giornalista Francesca Fagnani i fatti a 10 anni dal