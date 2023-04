PugliaItalia

Sabato, 8 aprile 2023 LILT Bari, 'Mi dono a te' - Giornata di formazione per volontari “Mi dono a Te” - Giornata di formazione per volontari, giovedì 13 aprile c/o Lilt Bari, con presentazione del libro di Benedetta Gelormini 'Ancora di salvezza'.