LILT Bari, il Villaggio della Prevenzione - Programma

Conferenza di presentazione a Bari, nella Sala della Giunta di Palazzo di Città, del "Villaggio della Prevenzione", iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Bari per favorire la prevenzione oncologica e realizzata in collaborazione con la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell'Esercito Italiano, il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana e l'AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) Comunale Bari e con il supporto dell'Associazione Diabetici di Bari e della SOPHI (Solidarietà Odontoiatrica per Handicap e Infanzia).

Il "Villaggio" sarà allestito in piazza Libertà da giovedì 14 a sabato 16 dicembre e offrirà, grazie ad una vera e propria clinica, la possibilità ai cittadini di sottoporsi gratuitamente a diversi tipi di esami di laboratorio e strumentali, visite e consulenze, tutti mirati a creare una cultura della prevenzione e dell’adozione di sani stili di vita

Durante la conferenza sono stati illustrati il programma dettagliato e le modalità di prenotazione a disposizione dei cittadini. Sono intervenuti: Antonio Decaro, Sindaco di Bari; Francesca Bottalico, assessore al Welfare del Comune di Bari; Francesco Schittulli, presidente nazionale LILT; Marisa Cataldo, presidente LILT Bari; gen. Gabriele Lupini, ispettore nazionale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana; Nicola Iacobbe, presidente Avis Comunale Bari. Capitanati da Babbo Natale barese, hanno portato un saluto anche i rappresentanti degli sponsor e di tutte le realtà che durante la tre giorni cureranno iniziative, seminari e laboratori per i bambini e che hanno offerto un prezioso contributo alla realizzazione dell’evento.

Il Villaggio si inserisce nella prima edizione di Liltxmas, l’evento che abbraccia diverse attività dedicate ai più piccoli, e due momenti di convivialità a Bari: il "Lilt Christmas Concert", diretto dal Maestro Paolo Lepore, che si terrà il 15 dicembre nella Chiesa di San Ferdinando e la cena di beneficienza "Natale con la Lilt" che si terrà il 16 dicembre nei saloni della Caserma Vitrani.

Liltxmas, inoltre, comprende l’apertura di un nuovo ambulatorio nella città di Gravina in Puglia, il 15 dicembre alle ore 11, che sarà intitolato al professor Savino Cannone, coordinatore regionale LILT scomparso lo scorso maggio, che aveva fortemente voluto la nascita della struttura nella sua città natale, avviandone i lavori.

“Con la “costruzione” del Villaggio della Prevenzione - ha dichiara la presidente LILT Bari, Marisa Cataldo - proponiamo una concreta azione di sensibilizzazione verso la cittadinanza barese. La prevenzione non è mai troppa ed è l’unico strumento di cui disponiamo per verificare la possibile insorgenza di patologie oncologiche o per scoprire queste ultime nella prima fase della loro insorgenza ovvero quando non provocano danni irreparabili".

"L’allestimento del Villaggio nel cuore di Bari durante il periodo natalizio rappresenta per noi un’importante sfida. Perché la prevenzione oncologica è un diritto, e anche un dovere morale, per tutti, e deve essere resa possibile 365 giorni all’anno. Ahinoi, i tumori non conoscono le festività. Ci piace pensare al Villaggio come un luogo dove vinceranno la solidarietà umana e l’amore per la vita. Lo abbiamo ‘confezionato’ immaginando di fare un grande regalo alle donne e agli uomini della nostra città”.

Poi, entrando nel dettaglio del programma, Marisa Cataldo ha aggiunto: “Tutte le attività, infatti, a partire dalle prestazioni mediche, saranno gratuite. Ringraziamo tutti coloro che hanno scelto di supportarci ed essere al nostro fianco”.

“Come Comune di Bari siamo orgogliosi di essere al fianco della LILT e di tutti gli altri importanti partner coinvolti in questa bellissima iniziativa del Villaggio della Prevenzione - ha commentato Francesca Bottalico, assessore al Welfare del Comune di Bari - come ricordiamo spesso, una città che cura è una città che si prende cura. Questo progetto che consente di favorire la prevenzione oncologica rappresenta una straordinaria occasione di coesione sociale e di solidarietà".

"Organizzare screening gratuiti, per tante persone che per difficoltà economiche e altri ostacoli, spesso non si sottopongono a queste visite - ha sottolinato Bottalico - vuol dire, infatti, prendersi cura gli uni degli altri. Ed è anche un modo per umanizzare sempre più le visite e i controlli medici, rafforzando la dimensione della cura, avvicinandola alle nostre piazze e alle persone. Per rilanciare sempre di più lo sforzo di tutte e tutti noi per promuovere il benessere di tutte le persone”.

La Brigata Meccanizzata Pinerolo si dice onorata di partecipare attivamente anche a questa manifestazione, sostenendo le attività della LILT Bari con la quale collabora ormai da qualche anno e con la quale ha organizzato numerose attività finalizzate alla tutela della salute. Ancora una volta un lavoro sinergico di organizzazioni eterogenee tra loro a dimostrazione che insieme si vince sempre. L’intento è quello di aiutare i cittadini baresi ad abbracciare la cultura della prevenzione e della salute.

"Voglio ringraziare tutti coloro che stanno contribuendo alla buona riuscita di questa iniziativa, l'Esercito, le Associazioni e il Comune di Bari perché le malattie oncologiche possono essere sconfitte solo attraverso la prevenzione - ha sottolineato Francesco Schittulli, presidente nazionale LILT - anch'io darò il mio contributo alle attività di screening che saranno realizzate presso il Villaggio della Prevenzione. E mi farò promotore presso il Consiglio Direttivo Nazionale LILT perché questa iniziativa si trasformi in Festival nel marzo 2024, in occasione della Settimana della Prevenzione. Vogliamo fare della prevenzione un metodo di vita".

“Porteremo al Villaggio della Prevenzione tutto il nostro impegno, grazie ai nostri ufficiali medici per offrire consulenze cardiologiche ed ecografie - ha spiegato il gen. Gabriele Lupini, ispettore nazionale del corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana - e offriremo una dimostrazione di come si possa realizzare in poche ore un ospedale da campo, in cui si concentreranno le attività di prevenzione dei tumori del cavo orale. Quello che stiamo realizzando insieme alla LILT-Bari è un esempio da trasferire su tutto il territorio nazionale”.

“Con la nostra partecipazione intendiamo sensibilizzare non solo i donatori storici, ma soprattutto i giovani a donare, innescando quel meccanismo virtuoso legato alla cultura del dono per salvare sé stessi e gli altri” - ha affermato Nicola Iacobbe, presidente Avis Comunale Bari.

“Siamo veramente onorati di essere stati coinvolti in questa lodevole iniziativa della LILT nel “Villaggio della Prevenzione” dal 14 al 16 dicembre in piazza della Libertà. Saremo presenti con i nostri volontari, per portare il nostro contributo in queste giornate di prevenzione su varie patologie, rivolte a tutti i cittadini che parteciperanno”, ha tenuto a far sapere Bepi Traversa, presidente dell’Associazione Diabetici Baresi, nel messaggio recapitato questa mattina.

“Ci tenevo a essere qui con voi per ringraziare LILT e tutti gli organizzatori per lo straordinario impegno grazie al quale tante persone potranno beneficiare di screening e visite gratuite nei tre giorni del Villaggio della prevenzione - ha concluso il Sindaco Antonio Decaro - saranno giorni fondamentali anche per spiegare a tutte e a tutti l’importanza della prevenzione. Grazie alla prevenzione e alla ricerca, infatti, sono stati fatti autentici passi da gigante negli ultimi anni, che hanno consentito di rendere sempre più efficaci le cure a disposizione per molte patologie".

"Bisogna, quindi, proseguire in questa direzione, ed essere al fianco di tutte le iniziative utili in questo senso. Voglio ricordare, inoltre, che è molto importante ciò che fa LILT non solo per la prevenzione e la cura, ma anche per essere accanto alle persone e alle loro famiglie, per dare supporto emotivo e condividere esperienze e soluzioni. Grazie, quindi, per questo bellissimo progetto che avrà luogo in un periodo molto importante dell’anno come quello delle festività natalizie, in cui sentiamo ancora più forti i legami tra le persone e la spinta ad essere vicini e prenderci cura degli altri”.

La manifestazione è patrocinata da: Comune di Bari, Asl di Bari, Centro Interdipartimentale UniBa “Cibo in Salute”, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari, Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata, Ordine della Professione Ostetrica Bari-BT, Consiglio regionale pugliese dell’Ordine degli Assistenti Sociali, La Salute in Puglia, ABAP Aps, TSRM e PSTRP-Bari Taranto Barletta Andria Trani, Associazione Panificatori della Provincia di Bari, Luna Cioc-Divella, Scuola Materna Heidi, Rotary Club Bari, Fidapa BPW Italy-Sezione di Bari, Filiera21, La Forza delle donne. Main sponsor: Cestaro Rossi, Altini General Contractor, Masmec, Lo Scrigno gioielli; sponsor tecnici: Ragusa Grafica Moderna; Pronto Gru Service.

Programma

Giovedì 14 dicembre

Ore 9.30 cerimonia inaugurale

Dalle 8 alle 12 Donazione del sangue

Dalle 10 alle 14 Controlli della pressione arteriosa

Elettrocardiogrammi

Screening glicemici

Dalle 10.30 alle 12.30 Screening mammografici - tecn. rad. A. Acito -

Dalle 10 alle 12 Visite cardiologiche - prof. P. Brindicci -

Visite endocrinologiche - dott.ssa L. Dell’Erba -

Visite gastroenterologiche - dott. V. Mastrangelo -

Dalle 11 alle 13 Colloqui con la psicologa - dott.ssa S. Petrassi -

Consulenze cosmetiche e trucco estetico per pazienti oncologiche - IeFP - Resp. dott.ssa A. Diserio -

Dalle 15 alle 18.30 Ecografie senologiche e mammografie - dott. G. Izzi, tecn. rad. A. Acito -

Dalle 15 alle 18 Visite cardiologiche - dott. G. Pagano -

Dalle 15 alle 19 Visite gastroenterologiche - dott. V. Mastrangelo -

Dalle 16 alle 18 Consulenze nutrizionali - dott.ssa T. Loiacono -

Dalle 17 alle 19 Visite urologiche - dott. G. Pizzuto -

Consulenze cosmetiche e trucco estetico per pazienti oncologiche - IeFP - Resp. dott.ssa A. Diserio -

Dalle 17 alle 18 Incontro. ‘Il cibo funzionale, la medicina dei sani’ - prof.ssa F. Corbo, prof.ssa M. L. Clodoveo -

Dalle 18 alle 19 Incontro. ‘Psiconcologia a tutto tondo’

- dott. G. Verrastro, dott.ssa S. Petrassi, dott. M. Laforgia, dott.ssa C. D’Elia -

LILTXMAS KIDS

Dalle 10 alle 12 Babbo Natale barese e le sue sorprese

Dalle 17 alle 19 Laboratorio di trucco e tatuaggi - Scuola Materna Heidi -

Venerdì 15 dicembre

Ore 11.30 collegamento da remoto con Gravina in Puglia per l’inaugurazione del nuovo Ambulatorio LILT – delegazione di Bari

Dalle 10 alle 14 Controlli della pressione arteriosa

Elettrocardiogrammi

Screening glicemici

Dalle 10 alle 12.30 Ecografie senologiche e mammografie - dott. G. Izzi, tecn. rad. M. Pontiggia -

Dalle 10 alle 12 Visite cardiologiche - prof. P. Brindicci -

Visite nefrologiche - dott.ssa P. Angelini -

Visite ecografiche - dott. L.Tito -

Visite del cavo orale - dott. F. Tarallo -

Dalle 10 alle 13 Colloqui con la psicologa - dott.ssa S. Petrassi -

Consulenze cosmetiche e trucco estetico per pazienti oncologiche - IeFP - Resp. dott.ssa A. Diserio -

Dalle 11 alle 13 Consulenze nutrizionali - dott.ssa C. Pernice -

Dalle 11 alle 12 Incontro. ‘L’olio evo, il nostro oro giallo. Buone tecniche di utilizzo’ - dott.ssa A. Cerasole

Dalle 15.30 alle 18.30 Ecografie senologiche e mammografie - dott. A. Logroscino, tecn. rad. M. Pontiggia -

Dalle 15 alle 18 Visite endocrinologiche con ecografie - dott.ssa L. Dell’Erba -

Dalle 15 alle 19 Visite gastroenterologiche - dott. V. Mastrangelo -

Dalle 17 alle 19 Consulenze nutrizionali - dott. A. Pesce -

Visite del cavo orale - dott. F. Tarallo -

Consulenze cosmetiche e trucco estetico per pazienti oncologiche - IeFP - Resp. dott.ssa A. Diserio -

Dalle 18 alle 19 Incontro. ‘Gender Equality. Diritti ed esenzioni riservati alle pazienti oncologiche’ - avv. K. Colaianni -

LILTXMAS KIDS

Dalle 17 alle 19 Laboratorio di cartellate -Divella LunaCioc-

Sabato 16 dicembre

Dalle 10 alle 14 Controlli della pressione arteriosa

Elettrocardiogrammi

Screening glicemici

Dalle 10 alle 12.30 Ecografie senologiche e mammografie - dott. A. Logroscino, tecn. rad. S. Monte -

Dalle 10 alle 12 Consulenze nutrizionali - dott.ssa I. Pirozzolo -

Dalle 10 alle 12 Screening odontoiatrico e prevenzione dei tumori orali - dott. E. Nuzzolese -

Dalle 10 alle 13 Consulenze cosmetiche e trucco estetico per pazienti oncologiche - IeFP - Resp. dott.ssa A. Diserio -

Dalle 10 alle 11 Incontro. ‘La prevenzione oncologica in ginecologia’ - dott.ssa E. De Palma -

Dalle 11 alle 12 Incontro. ‘L’autostima quale difesa dalla violenza subdola della patologia’ - avv. M. Labianca -

Dalle 15.30 alle 18.30 Screening mammografici - tecn. rad. A. Acito -

Dalle 15 alle 18 Screening odontoiatrico e prevenzione dei tumori orali - dott. E. Nuzzolese- dott.ssa M. Pollice - dott. F. Vitale

Dalle 17 alle 18 Visite endocrinologiche - dott.ssa L. Matera -

Consulenze cosmetiche e trucco estetico per pazienti oncologiche -IeFP - Resp. dott.ssa A. Diserio -

Dalle 16 alle 17 Incontro. ‘Gli interventi assistiti con gli animali in psiconcologia’ - dott.ssa S. Petrassi

Dalle 17 alle 18 Incontro. ‘La prevenzione oncologica a tavola’ - dott.ssa L. Dell’Erba -

LILTXMAS KIDS

Dalle 11 alle 12 Laboratorio di Igiene Orale per i piccoli - ins. M. Squicciarini-

Dalle 12 alle 13 Spettacolo di Big Circus

Dalle 17 alle 19 Laboratorio di orecchiette - Divella LunaCioc -

