LILT Bari, Marisa Cataldo è stata eletta neo presidente

Prima riunione del nuovo direttivo Lilt Bari nella sededi corso Italia. La squadra, eletta nel corso della assemblea dei soci del 4 febbraio scorso, sarà in carica per il prossimo quinquennio e si compone di sette elementi, fra professionisti, imprenditori, dirigenti e funzionari dellapubblica amministrazione, che hanno voluto offrire la loro disponibilità alla causa della Lega italiana per la lotta contro i tumori, elencati inordine alfabetico: Celeste Benevento, Marisa Cataldo, Vitantonio Colucci, Daniela D’Ambrosio, Francesco Favuzzi, Anna Maria Francavilla e Angela Ingrosso, che saranno coadiuvati dall’opera di Enrico Pisanelli, in qualità di revisore dei conti.

Nel corso di questo primo incontro il direttivo ha eletto presidente l’avv. Marisa Cataldo e vicepresidente Francesco Favuzzi. Delegata per la sede di Gravina Celeste Benevento e per Monopoli Vitantonio Colucci. Il gruppo subito all’opera con un’iniziativa di prevenzione per la salute dei militari. Infatti, il 16 febbraio 2023 alle 12, sarà presentata alla stampa, all’interno dell’ospedale da campo allestito dalla Croce Rossa Italiana nella caserma Briscese di Bari, la campagna di prevenzione oncologica, realizzata grazie al protocollo firmato dalla presidenza e dal coordinamento regionale Lilt e dal Comando della Brigata meccanizzata Pinerolo.

Dal 20 febbraio al 17 marzo, i militari avranno a disposizione visite mediche specialistiche gratuite con imedici della Lilt di Bari e quelli della Croce Rossa, per scongiurare npatologie senologiche, urologiche, nefrologiche, ginecologiche, endocrinologiche e dermatologiche. Alla presentazione parteciperanno il prof. Francesco Schittulli, presidente nazionale Lilt, Savino Cannone, coordinatore Lilt per la Puglia, il gen. Paolo Sandri, comandante della Brigata Pinerolo, il maggior generale Gabriele Lupini, ispettore nazionale del Corpomilitare volontari della C.R.I. Modererà la presidente Lilt Bari, MarisaCataldo. Al termine dell’incontro è prevista la visita agli ambulatori allestiti all’interno della caserma.

