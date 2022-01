Lopane (CON): 'La politica non se la caverà con un applauso'

di Gianfranco Lopane *

La politica non se la cava con un lunghissimo applauso.

Il Mattarella bis è la naturale conseguenza dell’incapacità (o della vacua volontà) della politica di individuare una figura alla quale gli italiani guardano sempre più come personalità di garanzia - della Costituzione, della difesa della nostra democrazia e della reputazione del nostro Paese all’estero - in un momento storico straordinario e davvero difficile.

Una politica di kingmaker, come Salvini, non riconosciuti come tali neppure dai rispettivi schieramenti politici. Lo scenario pandemico ha amplificato queste carenze di fondo, facendo sedere al tavolo dei grandi elettori “poteri invisibili e trascurati” come il virus ed una situazione economica interna, che mette a dura prova le tasche delle famiglie e degli imprenditori (leggasi caro bollette).

Problemi la cui gestione, bisogna sottolinearlo, è affidata ad un governo legittimo, ma di larghissime intese. La credibilità necessaria ed essenziale sul piano europeo ed internazionale ha fatto il resto: Mattarella e Draghi, in una fase in cui è importante avere stabilità politica ed economica, sono le uniche personalità attendibili (spiace dirlo, ma è così).

Grazie a Sergio Mattarella, nuovamente Presidente della Repubblica, per la disponibilità e la capacità di rappresentarci: non solo una persona degna dell’alto profilo istituzionale della carica, ma dotato di una lettura politica a dir poco eccellente.

Un grande Presidente, salvezza di un’Italia delusa!

* dal suo profilo social - Capogruppo CON - Regione Puglia