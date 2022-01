Loredana Capone, gli auguri al Presidente Mattarella

di Loredana Capone *

È difficile spiegare come ci si sente. Mi avvio a votare per il Presidente Mattarella. L’ho già fatto due volte in questi giorni in cui la politica sembrava in apnea, mentre centinaia di messaggi arrivavano da cittadini e amministratori. E come me l’hanno fatto tanti grandi elettori, preoccupati per il comportamento di chi, invece, di sedersi con gli altri rappresentanti delle forze politiche, lanciava nomi ben presto bruciati per misurare la propria forza.

Perché per molti, diciamocelo, l’elezione del presidente della Repubblica era l’allenamento preliminare per ben altre partite. Ma la scelta di un presidente non può essere occasione per contese muscolari. In questo momento e in questa situazione politica e istituzionale Mattarella era la soluzione migliore possibile.

Lo ha dimostrato in questi sette anni difficilissimi. Ed è per questo che il Partito Democratico ha spinto verso questa scelta. Una garanzia sul futuro immediato, quello che ci ricorda che fuori da Montecitorio le persone soffrono e continuano ad ammalarsi, e non solo di covid, le bollette aumentano, molte famiglie e imprese sono praticamente al collasso, Russia e Ucraina sono a un passo da una guerra che rischia di avere gravissime conseguenze per l’Europa.

Una scelta che conserva la situazione istituzionale attuale, con Draghi Presidente del Consiglio, e due figure di altissimo profilo stimate in Italia e all’estero. Buon lavoro Presidente, con te il Paese è in ottime mani.

* Presidente Consiglio regionale Puglia