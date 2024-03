Losacco (Pd) a Salvini: 'Urge ripristino ferrovia Benevento-Foggia'

"Da Roma a Milano in treno ci vogliono 3 ore, mentre dallo scorso 12 marzo per raggiungere Bari, se va bene, ce ne vogliono quasi 7". Lo ha detto durante il question time con il ministro Salvini il senatore del Pd Alberto Losacco.

ferrovia treno 696x381Guarda la gallery

"Il drammatico aggravamento - ha aggiunto - è dovuto a una frana, che ha portato all'interruzione dei treni nella tratta Foggia-Benevento e, ad aggravare ulteriormente il quadro, c'è anche la prevista interruzione in un tratto della linea adriatica, per lavori di ammodernamento già precedentemente programmati".

Losacco1Guarda la gallery

"Rete Ferroviaria Italiana - ha proseguito il parlamentare dem -ha detto che i lavori per il ripristino della rete richiederanno almeno 30 giorni, subito dopo l'interruzione del tratto è sopraggiunto l'immancabile aumento dei prezzi dei biglietti aerei, cosa che ha spinto il Codacons a presentare un esposto all'Antitrust: un volo tra Brindisi e Roma è arrivato a costare anche 750 euro, ma rincari importanti si registrano anche sui percorsi ferroviari alternativi. Un biglietto tra Bari e Milano è arrivato a costare 305 euro".

trasporti pugliaGuarda la gallery

"Per questo, signor Ministro, le chiedo se la tempistica prevista per il ripristino della linea Benevento-Foggia sia realistica e quali interventi s'intendonopredisporre sulla mobilità alternativa, a partire dal potenziamento dei collegamenti sostitutivi nella tratta tra Foggia e Benevento, per garantire piena mobilità da e verso la Puglia. Quali iniziative urgenti si vogliono poi assumere per far fronte all'aumento dei costi e in particolare per calmierare l'incremento delle tariffe praticate dalle compagnie aree e sui collegamenti ferroviari alternativi? E infine, - ha concluso Losacco - quando e come saranno gestiti i lavori già programmatisulla linea adriatica?"

(gelormini@gmail.com)