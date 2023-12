Luciana Di Bisceglie eletta presidente di Unioncamere Puglia

Luciana Di Bisceglie è la nuova presidente dell’Unioncamere Puglia. È stata eletta dal Consiglio dell’Associazione delle Camere di Commercio pugliesi. Succede a Damiano Gelsomino. Di Bisceglie è presidente della Camera di Commercio di Bari, della sezione Terziario Donna di Confcommercio Bari e Bat ed è componente del comitato direttivo di Unioncamere nazionale.

“Sono grata alla fiducia che mi è stata accordata - ha detto la neo presidente - e d’intesa con la giunta e il consiglio potenzierò le attività del sistema camerale regionale, nel rispetto delle vocazioni e delle eccellenze dei territori, ma in una visione di insieme del futuro economico di tutta la Puglia. In continuità con l’attività di chi mi ha preceduto e nel rispetto di missioni e obiettivi del PNNR, intensificheremo il dialogo e la cooperazione con l’ente Regione nelle azioni e politiche per l’internazionalizzazione, potendo contare su un rilevante know-how statistico, fondamentale quando si fa programmazione. Intensificheremo i momenti di operatività comune, dalle fiere agli eventi, per far convergere ancora di più iniziative e progetti a vantaggio di un’immagine sempre più unitaria e coordinata dell’economia pugliese. All’estero devono sapere bene dove siamo e che cosa offriamo, ben oltre il turismo e l’agroalimentare”.

L’Unione delle Camere di Commercio di Puglia è una associazione costituita nel 1946, a cui partecipano le cinque Camere di Commercio della regione, con la finalità di coordinare l’attività dei singoli enti camerali in materia di promozione dell’economia regionale. Partecipazione a primarie manifestazioni fieristiche, in Italia e all’estero, organizzazione di eventi promozionali di portata nazionale ed internazionale, assistenza all’internazionalizzazione, studi di settore, sinergie di rete con gli enti locali per l’ottimizzazione ed il coordinamento dei servizi alle imprese, le principali attività svolte dall’Unioncamere Puglia.

