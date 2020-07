Magna Grecia Awards & Fest 2020 'Nadia Toffa' a Gioia del Colle e Castellaneta

Fino al 2 agosto nelle città di Gioia del Colle e Castellaneta la 23ma edizione del Magna Grecia Awards & Fest. La manifestazione, patrocinata da Mibact, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione, Città Metropolitana di Bari, Provincia di Taranto, Comune di Gioia del Colle e Comune di Castellaneta, AReSS Puglia, Scripta, l’ambasciatore culturale Nartist e in media partnership con RDS Next e Pop Economy, premierà gli uomini e le donne che si sono contraddistinti in ambito culturale, sociale, civile e artistico nell’ultimo anno.

Il Premio, che quest’anno si unisce al Magna Grecia Awards & Fest (il consueto segmento estivo), sarà dedicato a Nadia Toffa, l’inviata delle Iene prematuramente scomparsa un anno fa, che sarà ricordata durante la serata di gala in programma il 26 luglio a Gioia del Colle, alla presenza di sua madre Margherita.

Un calendario di 17 serate (programma su www.magnagreciaawards.com) con Fiammetta Borsellino presidente onorario, Lorella Cuccarini nelle vesti di madrina d’eccezione, tanti attesissimi ospiti e iniziative di natura sociale, come il progetto Home, sostenuto anche quest’anno in virtù della partnership con 30 Ore per la Vita.

“Abbiamo voluto fortemente condividere questa iniziativa - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché riteniamo che riuscire a coniugare la ricerca e l’innovazione nel campo della salute con eventi di più ampio respiro, come quelli pensati e progettati da Magna Grecia Awards sia fondamentale per diffondere la conoscenza e aumentare la sensibilizzazione. Abbiamo istituito due premi di ricerca - ha concluso Emiliano - proprio per migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici. E a questo proposito vorrei invitare i giovani medici e ricercatori ad affrettarsi per partecipare al bando”.

“Quest’anno - ha spiegato Fabio Salvatore, fondatore e direttore artistico del Magna Grecia Awards - è stato necessario un impegno extra per svolgere il premio in massima sicurezza. Abbiamo scelto come sottotitolo del Magna Grecia Awards 2020 ‘L’amore è un cerchio più forte della paura’ per esorcizzare ogni timore trasformando un momento difficile in un punto di forza; è un evento che intende dare forza e speranza anche ai malati oncologici della nostra regione”.

Presentata anche la partnership tra Magna Grecia Awards e AReSS Puglia, il braccio strategico regionale per l’innovazione in sanità. Sono stati infatti istituiti due premi di ricerca destinati a iniziative per migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici. Le due borse di studio, da 5.000 euro ciascuna, saranno assegnate il 26 luglio a Gioia del Colle alle migliori progettualità nell’ambito della ricerca oncologica, presentate da medici o ricercatori che non abbiano compito i 40 anni il giorno della scadenza del bando, il prossimo 17 luglio.

“La creatività - ha commentato il direttore AReSS Puglia Giovanni Gorgoni - ha mille percorsi e cultura e arte ce ne hanno offerto uno formidabile. Se poi si aggiunge che i percorsi di innovazione di AReSS condividono con il Magna Grecia Awards i valori di equità e solidarietà, la sinergia diventa perfetta. Le innovazioni che cerchiamo in questo caso non forniranno una cura rivoluzionaria, ma aggiungeranno valore alla vita di malati che sperimentano sempre di più guarigione e lunga sopravvivenza”.

"Quando ho saputo che il Magna Grecia Awards & Fest 2020 sarebbe stato dedicato a Nadia - ha ricordato la signora Margherita Toffa, madre di Nadia - mi sono commossa. In 23 anni, il Magna Grecia ha premiato eccellenze in tutti i campi, dalla musica e il cinema, alla scienza e la medicina; ma il giornalismo, quel mestiere che mia figlia ha amato al punto da metterlo persino davanti alla malattia, è sempre stato rappresentato, e anche quest’anno sarà rappresentato, da grandissimi nomi del mondo della comunicazione, televisiva, radiofonica e di carta stampata. Poi, il “Magna Grecia” vuol dire Puglia, una terra che mia figlia ha amato alla follia, e a cui ha dedicato inchieste sull'inquinamento ambientale e battaglie al fianco dei bambini malati di cancro, diventando, anche, cittadina onoraria di Taranto. Infine, forse la cosa più importante, l’amore per la Fede che unisce Nadia e Fabio Salvatore, e la loro comune amicizia con Don Maurizio Patriciello con cui Nadia si confrontava molto".

Confermando l’attenzione del Premio per il sociale e le emergenze umanitarie, il 28 luglio a Gioia del Colle il Magna Grecia ospiterà la cantante Arisa, testimonial della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus. Il Magna Grecia Awards & Fest è stato organizzato grazie al contributo di Alkemilla, Casa Isabella, Combivox, Divella, Flower Living, Gioiella, Gruppo Vitha, Imes Industries, Isoteck, Nava e Ultramotors.

Alla presentazione hanno preso parte anche il sindaco della Città metropolitana di Bari Antonio Decaro, il Coordinatore della Rete Oncologica Pugliese Gianmarco Surico, il direttore del Teatro Pubblico Pugliese Sante Levante e il cantautore Pierdavide Carone, il vicesindaco di Gioia del Colle Giuseppe Gallo e, per il Comune di Castellaneta, Maria Terrusi. In video-collegamento è intervenuto anche il Direttore Generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia Aldo Patruno.

Ispirato dai valori e dagli ideali della cultura greca, il Magna Grecia Awards è un premio istituito nel 1996 dal regista e scrittore pugliese Fabio Salvatore insieme al papà Franco per valorizzare l’operato di uomini e donne, figli di nuove forme culturali e comunicative; una serie di riconoscimenti pensati e tributati in armoniche suggestioni a chi ha saputo dare un contributo significativo alla società attraverso la propria arte.

I PREMI DI RICERCA - I due premi di ricerca, dell’importo di € 5.000,00 ciascuno, saranno assegnati a progettualità intraprese o da intraprendere nell’ambito della ricerca oncologica, purché rientranti nelle seguenti aree di ricerca:

1. Interazione tra espressione genomica e nutrizione come potenziale target di prevenzione; applicazioni possibili partendo dalle biodiversità del territorio;

2. Sviluppo delle app nella gestione delle tossicità da nuovi farmaci in oncologia.

Sul sagrato del Convento di San Francesco di Castellaneta la giornalista e conduttrice “La Signora della Nera” Franca Leosini, dopo aver narrato per oltre un quarto di secolo i protagonisti delle inchieste giudiziarie italiane che più hanno fatto scalpore, è stata premiata con il MGA; al suo fianco la criminologa Flaminia Bolzan. A seguire il giornalista Andrea Vianello (premiato con il MGA), già direttore di Rai 3, ha presenta il libro “Ogni Parola che sapevo”, che racconta la sua ischemia cerebrale e la perdita per un periodo dell’uso della parola.

Alla Distilleria Cassano di Gioia del Colle Andrea Vianello ha testimoniato come l’ictus non abbia sconfitto la sua voglia di vivere e di parlare. A seguire il creative director e influencer Paolo Stella (premiato con il MGA) ha svelato il libro autobiografico “Per Caso (tanto il caso non esiste)”, che ripercorre il suo percorso di consapevolezza e accettazione della propria sessualità. È intervenuta Anna Dello Russo, giornalista italiana direttrice creativa di Vogue Japan.

Mentre a Castellaneta Paolo Stella presenta la sua fatica letteraria. Subito dopo, alle 21,30 incontro generazionale tra Alessandro Cecchi Paone e il millennial Giacomo Hawkman. Nel raccontare la sua carriera, Cecchi Paone spiegherà che il successo è frutto di studio e sacrifici.

Mercoledì 22 luglio, alle 20 a Gioia del Colle l’incontro “Non Mollare mai. Lo sport e le sue sfide”, alla presenza del giornalista sportivo e intramontabile voce di Tutto il Calcio Minuto per Minuto Riccardo Cucchi, del tre volte oro mondiale nel judo Marco Maddaloni, del pallavolista tre volte medagliato olimpico Gigi Mastrangelo, dell’argento olimpico a Londra 2012 nella pallanuoto Amaurys Perez e di Valentina Vignali, cestista della Smit Roma Centro, modella e personaggio televisivo, tutti premiati con il MGA.

Gli eventi di Gioia del Colle si tengono all’ex Distilleria Cassano (in caso di maltempo al Teatro Rossini), mentre quelli di Castellaneta sul Sagrato del Convento di San Francesco (in caso di maltempo alle Officine Mercato Comunale). Sul sito www.magnagreciaawards.com è possibile consultare il programma e registrarsi per accedere agli eventi.

IL PRAGRAMMA DELLE SERATE

Venerdì 17 Luglio 2020 Gioia del Colle (BA)

Ore 20,00 “Il Governatore” Michele Emiliano Tommaso Labate Daniela Preziosi

Ore 21,30 “Il Governo e i Territori” Francesco Boccia Giovanni Mastrangelo Francesco Piccinini

Sabato 18 Luglio 2020 Gioia del Colle (BA)

Ore 20,00 “La mafia non è invincibile” Maurizio De Lucia Giuseppe Antoci Ninni Bruschetta

Ore 21,30 “Sotto Scorta” Paolo Borrometi, Gaetano Pecoraro Giulia Reina Alfonso Sabella Luca Vigilante

Domenica 19 Luglio 2020 Castellaneta (TA)

Ore 20,00 “La Signora della Nera” Franca Leosini Flaminia Bolzan

Ore 21,30 “Ogni Parola che sapevo” incontro con Andrea Vianello Andrea Vianello

Lunedì 20 Luglio 2020 Gioia del Colle (BA)

Ore 20,00 “Ogni Parola che sapevo” incontro con Andrea Vianello Andrea Vianello

Ore 21,30 “Per Caso (tanto il caso non esiste)” il racconto di Paolo Stella Paolo Stella Anna Dello Russo

Martedì 21 Luglio 2020 Castellaneta (TA)

Ore 20,00 “Per Caso (tanto il caso non esiste)” il racconto di Paolo Stella Paolo Stella Millenials

Ore 21,30 “Glebalizzazione” incontro con Diego Fusaro Diego Fusaro

Mercoledì 22 Luglio 2020 Gioia del Colle (BA)

Ore 20,00 “Non Mollare mai. Lo sport e le sue sfide” Riccardo Cucchi Marco Maddaloni Gigi Mastrangelo Amaurys Perez Valentina Vignali

Giovedì 23 Luglio 2020 Parco Casa Isabella San Basilio - MOTTOLA (TA)

Ore 20,00 “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato” incontro con Giulia Salemi Giulia Salemi

Ore 21,00 “Amami per sempre: il giorno più bello” Silvia Slitti Chef Andrea Mainardi e Anna Tripoli Gianpaolo Pazzini

Venerdì 24 Luglio 2020 Gioia del Colle (BA)

Ore 20,00 “Carla Fracci: in punta di piedi sul tetto del mondo .” Carla Fracci ”…E le stelle stanno a guardare .” Lorella Cuccarini Simona Ventura Giampiero Ingrassia Castellaneta (TA)

Ore 21,30 “Ieri, oggi, domani: generazioni televisive a confronto” Lorella Boccia Lorella Cuccarini Paola Di Benedetto Sergio Muniz Giovanni Terzi Simona Ventura

Sabato 25 Luglio 2020 Castellaneta (TA)

Ore 20,00 “Dietro le quinte delle mie paure”: dialogo a cuore aperto con Paola Perego Paola Perego

Ore 21,30 “Se non trovi la strada creala” Claudio Brachino Marco Cioci Giancarlo Fisichella Yuri Gordon Giacomo Hawkman Alessandro Politi Silvia Sciorilli Borrelli Valeria Vedovatti

Domenica 26 Luglio 2020 Gioia del Colle (BA)

Ore 20,00 “Cancer Survivor” Borse di studio per due giovani ricercatori per “Il cancro in forme rare nei giovani” Prof. Franco Locatelli Dott. Giammarco Surico Dott. Pier Luigi Spada Margherita Rebuffoni-Toffa Corrado Tedeschi

Lunedì 27 Luglio 2020 Castellaneta (TA)

Ore 20,00 “Oltre la toga” Catello Maresca Paolo Del Debbio Ore 21,30 “La moda passa, lo stile resta: dialoghi sulla bellezza” Saturnino Celani Michele Chiocciolini Stefano Dominella Alessandro Egger Silvana Giacobini Angelo Inglese Guillermo Mariotto

Martedì 28 Luglio 2020 Gioia del Colle (BA)

Ore 20,00 “Dentro me ti scrivo”: i cantautori omaggiano Mango” Anastasio Arisa per Fondazione Rava Clide Manupuma Michele Ranauro (pianista) Giovanni Caccamo Pierdavide Carone Matteo Maffucci Laura Valente

Mercoledì 29 Luglio 2020 Castellaneta (TA)

Ore 20,00 ”La rivoluzione della fraternità” Mons. Vincenzo PAGLIA

Ore 21,00 “Osare, credere… il coraggio di pensare” Michele Mirabella Roberto Sommella Francesco Specchia 2 Start up Comitato scientifico Dott. Lucia Abbinante Dott. Gianna Elisa Berlingerio Prof. Gianluigi De Gennaro Prof. Antonio Felice Uricchio

Giovedì 30 Luglio 2020 Gioia del Colle (BA)

Ore 20,00 “Mangia italiano: preserviamo il MADE IN ITALY” Elisa D’Ospina Daniela Ferolla Ettore Prandini - Coldiretti Francesco Pugliese - Conad

Ore 21,30 “Pingitore: l’uomo che inventò il bagaglino” Angela Melillo Milena Miconi Graziella Pera Pierfrancesco Pingitore

Venerdì 31 Luglio 2020 Castellaneta (TA)

Ore 20,00 “One to one” Lirio Abbate Serata del Gusto Roberta Capua Gianluca Mech Alex Revelli Sorini

Ore 21,30 “L’arte e le sue forme: gli attori si raccontano” Giorgio Borghetti Enzo Iacchetti Giovanni Vernia

Sabato 1 Agosto 2020 Gioia del Colle (BA)

Ore 20,00 “Conoscere il nostro pianeta è il primo passo per proteggerlo: dialoghi sull’ambiente” Valerio Rossi Albertini

Ore 21,30 “Cinema e teatro: la magia del viaggio tra set e palcoscenico” Nancy Brilli Claudio Gregori - Greg Ludovica Nasti Pino Strabioli Milena Vukotic

Domenica 2 Agosto 2020 Castellaneta (TA)

Ore 21,30 “Solo chi sogna può volare” Giampiero D’Alessandro Dile Claudio Ferrante Marta Losito Elisa Maino Jacopo Mastrangelo Carly Paoli Michele Riondino Renzo Rubino Eugenio Scotto Giusy Versace Lorenzo Zurzolo Saranno ospiti nelle serate: Giacomo Hawkman, Sterrore Yuri (Gordon), Cecilia Cantarano, Valeria Vedovatti, Elisa Maino, Marta Losito.

Ospite d’eccezione Nunzia De Girolamo

