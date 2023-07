Manfredonia, 'Il Libro Premio' Gran Galà per la lettura

La prima edizione dell’evento culturale Il Libro Premio - Città di Manfredonia che si terrà martedì 8 agosto a partire dalle ore 20:30 a Piazzale Diomede a Manfredonia, nasce con l’obiettivo di dare merito e riconoscimento ad autori locali e nazionali che con le loro opere hanno saputo dare lustro alla narrativa italiana, saggistica, divulgazione scientifica.

L’evento si inserisce all’interno del cartellone estivo “Manfredonia Festival - #makefest” coadiuvato dall’Assessorato alla Cultura e dal Vicesindaco Giuseppe Basta e fortemente voluto dalla consigliera con delega ai grandi eventi Maria Teresa Fabrizio, allo scopo di far incontrare realtà significative di diversi ambiti in un luogo che merita valorizzazione, sostegno e favorire il sano confronto e l’arricchimento intellettuale dei protagonisti e del pubblico partecipe, al fine di includere il centro pugliese tra i luoghi più attivi e rinomati con l’auspicio possa diventare un appuntamento fisso nel panorama culturale regionale.

L’evento sarà condotto dalla nota conduttrice Manila Gorio e dal giornalista Giuseppe Brindisi.

Tra i premiati Matteo Bassetti virologo di fama internazionale per il libro “Il mondo è dei microbi. La nostra battaglia contro i nemici invisibili”, Luca Palamara già magistrato per “Lobby & logge. Le cupole occulte che controllano «il sistema» e divorano l’Italia”, Fabrizio Pregliasco virologo e docente di Scienze Biomediche “I superbatteri. Una minaccia da combattere”, Luca Bianchini scrittore di grande successo per “Le mogli hanno sempre ragione”, Pierfranco Bruni direttore Ministero Beni Culturali per “Il sottosuolo dei demoni. Filosofia e dissolvenza”, Dario Stefàno già senatore per il libro “Oleoturismo. Opportunità per imprese e territori”, Pasquale Bacco medico legale per “Particelle cadaveriche. Le infezioni ospedaliere uccidono”, Lino Patruno giornalista per “Imparate dal Sud. Lezione di sviluppo all’Italia”, Mingo De Pasquale attore per "Gli zombie hanno il culo pesante. 18 modi per difendersi dai parassiti moderni e tornare a essere umani”, Morena Zapparoli conduttrice tv per la prefazione di “Gaslighting. La più subdola tecnica di manipolazione psicologica”, Antonio Gelormini giornalista per “Vis a vis. 40 tessere di un avvincente mosaico di vita”, Lea Cosentino avvocata per “Lea Cosentino Tutta la Verità”, Paolo Regina scrittore per “Promemoria per il diavolo”, Michele Indellicato professore di etica per “L'umanesimo etico-giuridico nel pensiero di Aldo Moro”, Giulia Agrosì manager per “La smart city e la città comoda. Una nuova realtà futurista «smartiana»”, Luigi Troiani professore relazioni internazionali per “La diplomazia dell’arroganza, Le relazioni internazionali nel XXI secolo”, Giuseppe Conte scrittore per “La polvere del mondo”, Mauro Cascio filosofo per "Un pozzo di abati e di principi”, Malena attrice per “Pura. Il sesso come liberazione”. Menzione speciale per il chirurgo e presidente di LILT Francesco Schittulli per “LILT. 100 anni di prevenzione” realizzato per il centenario della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

L’evento è patrocinato dal Comune di Manfredonia. Durante la serata interverrà il sindaco Giovanni Rotice e saranno presenti diverse figure istituzionali.

“Con questo evento - ha dichiarato Mary Fabrizio, Consigliera di maggioranza del Comune di Manfredonia, con delega ai Grandi Eventi - poniamo le basi per la valorizzazione culturale della città di Manfredonia, tra la scoperta delle sue bellezze con gli scavi archeologici ed una storia millenaria fatta di chiese antichissime, un castello che si affaccia sul mare Adriatico - ricco di Bandiere Blu - il suo Porto Turistico ed un territorio segnato dall’aspro Gargano, anche nella sua accezione di Montagna Sacra”.

“Manfredonia è una città che merita eventi di tale portata, per cui sono orgogliosa di poter accogliere gli ospiti nazionali d’eccezione. La conduzione dell’esperta Manila Gorio e del conduttore di Mediaset Rete 4 Giuseppe Brindisi, faranno da cornice preziosa all’importanza dell’evento.

“Avendo da poco ottenuto la delega dal Sindaco, Gianni Rotice - ha aggiunto - sono molto soddisfatta di aver realizzato il mio primo evento, nonostante la poco rosea situazione di cassa del nostro Ente. A renderlo possibile, la sinergia di lavoro con il Vice Sindaco, nonché assessore alla Cultura, Giuseppe Basta, che devo ringraziare in modo particolare”.

“Ringrazio in anticipo tutti coloro che parteciperanno a questa manifestazione che oggi è nella sua prima edizione - ha concluso Mary Fabrizio - ma intendo portarla avanti negli anni, facendola diventare un must culturale, che potrà attrarre diverse personalità e turisti interessati a questo target.

Ad allietare la cerimonia le esibizioni musicali dei cantautori Giuseppe Povia vincitore del Festival di Sanremo 2006 e Pierdavide Carone, concorrente della maggiore manifestazione canora d’Italia piazzato al quinto posto insieme a Lucio Dalla nel 2012, che interpreteranno alcuni brani del proprio repertorio.

