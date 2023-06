Manila Gorio 'Political TV' il canale a supporto della candidatura

Presentazione ufficiale anche a Bari della candidatura a sindaco di Manila Gorio alle prossime elezioni amministrative del capoluogo pugliese, con contestuale annuncio dell'imminente varo di un nuovo canale televisivo: "POLITICAL TV". In pratica, il magazine periodico e cartaceo diretto dalla stessa Gorio diventa anche format televisivo: una sorta di nuova costola de "Il Punto" l'appuntamento televisivo di successo in onda settimanalmente su Antenna Sud.

Durante l’incontro pubblico nello spazio polifunzionale di AncheCinema in corso Italia, la candidata ha risposto alle domande della stampa in merito ai motivi dell’ingresso nella politica attiva e del programma che presenterà con la lista civica Bari Città Libera. Portavoce e coordinatore politico di partito sarà il giornalista Michele Traversa.

Sebbene numerosi partiti politici - è stato riferito - abbiano nel tempo proposto alla Gorio la discesa in campo, suffragata dalle consolidate competenze e capacità della candidata, la scelta è maturata solo dopo aver accolto la richiesta di buona parte della società civile persuasa dalla convinzione possa rappresentare in modo significativo un modo rivoluzionario di fare politica, a supporto delle categorie più fragili.

"La mia candidatura non toglie nulla al lavoro straordinario che ha fatto negli ultimi dieci anni in sindaco Antonio Decaro, ma credo non sia riuscito a portare avanti un progetto di continuità. È importante puntare i riflettori sulle periferie. Sono nata nel quartiere San Paolo dove vive ancora la mia famiglia e conosco le difficoltà di queste zone, quanto sia complicato occuparsene. Il mio primo impegno e quello che farò già dai prossimi giorni sarà confrontarmi con la gente che vive nei quartieri periferici, capire quali sono le necessità. Governare una città significa prendersi cura di tutti".

Durante il talk, che ha seguito la presentazione alla stampa barese, Manila Gorio ha affrontato temi di attualità e di interesse pubblico quali il mancato rinnovo dei contratti agli operatori socio sanitari dopo la fine dell’emergenza sanitaria, gli episodi di violenza di genere perpetrati da agenti di polizia, le conseguenze dei rincari sull’economia pugliese e nazionale. Presente in sala un pubblico di oltre 600 persone tra personaggi del mondo delle istituzioni, della società civile, sostenitori e giornalisti.

