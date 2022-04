Marco Lacarra (PD) riapre il dialogo con le forze del civismo

Riparte il dialogo nella maggioranza in Consiglio regionale Puglia, Marco Lacarra, Segretario regionale PD accoglie la richiesta dei gruppi "CON Emiliano" e "PER la Puglia".

insieme lacarraGuarda la gallery

“Ritengo che il dialogo fra le forze di maggioranza all’interno del Consiglio regionale debba essere costante e fondato su lealtà e rispetto”, ha dichiarato Lacarra.

“Il Partito Democratico in Puglia ha sempre tenuto in grande considerazione l'apporto che il mondo civico ha offerto alle forze del centrosinistra - ha Sottolineato - fino a essere determinante alle ultime regionali del 2020. Tanto è vero che lo scrivente Segretario, allorquando nel dicembre scorso quei movimenti hanno deciso di darsi una struttura politica più definita, ha accolto con favore questo proposito, intervenendo all’evento fondativo al quale ha preso anche parte l'On. Francesco Boccia nella sua qualità di esponente di primo piano della Segreteria nazionale del partito.

nsieme boccia1Guarda la gallery

"Rilevo che la necessità espressa dalla comunità democratica di garantire un risultato importante del partito che rappresento alle prossime elezioni politiche - ha agiunto Lacarra - in controtendenza rispetto al passato, sia centrale; ma a mio avviso il risultato dipenderà anche dalla capacità di veicolare il consenso del mondo civico verso il nostro partito e ciò potrà avvenire mantenendo il ruolo di leadership del PD, sempre in una dinamica di rispetto e confronto costante con le altre forze di maggioranza in Consiglio regionale".

insieme boccia3Guarda la gallery

"Accolgo quindi con piacere la richiesta fattami dai responsabili di Con e dei Popolari della Puglia, i quali ben ricordano il lavoro fatto dal sottoscritto come coordinatore del tavolo del centrosinistra, che è stato fondamentale per la vittoria del presidente Emiliano. Sentito il capogruppo Caracciolo, a loro dichiaro la mia piena disponibilità a riprendere il dialogo nel totale rispetto reciproco, soprattutto al fine di definire una piattaforma di lavoro per i prossimi mesi - ha concluso Lacarra - che ci veda tutti impegnati nell'interesse dei pugliesi su temi come gestione dei fondi del PNRR, transizione ecologica e digitale, piano casa, piano gestione rifiuti e sostegno alle famiglie e alle imprese. In questa settimana concorderemo un incontro per riprendere il cammino più forti e convinti di prima.”

(gelormini@gmail.com)