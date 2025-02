Master tra le aziende di qualità certificate 'Great Place to Work 2024'

Essere leader significa soprattutto conquistare la fiducia dei propri dipendenti e collaboratori, costruendo un ambiente di lavoro sano e inclusivo, rispettoso dei bisogni della popolazione aziendale. È questa la grande sfida che da diversi anni vede impegnato il gruppo Master, azienda pugliese leader globale nella progettazione e produzione di accessori per serramenti in alluminio, che ha scelto di monitorare il clima aziendale con un’indagine rivolta a 350 collaboratori (la maggior parte impiegati nello stabilimento di Conversano), ottenendo, per la seconda volta il prestigioso riconoscimento “Great Place To Work” (GPTW).





Secondo le opinioni della propria popolazione aziendale, Master rientra "Tra le migliori aziende per le quali lavorare in Italia" il questionario di analisi del clima aziendale ha misurato ed analizzato in dettaglio l’opinione dei collaboratori riguardo ad un ampio ventaglio di tematihe lavorative, tra cui il senso di appartenenza, la percezione di equità e di meritocrazia, la fiducia nel futuro dell’azienda, la credibilità nei riguardi della direzione e molte altre.

Dal sondaggio GPTW emerge che il 75% dei dipendenti della Master considera l’azienda “un eccellente posto di lavoro”; il 74% parla del senso di “giustizia” avvertito internamente per la diffusa percezione di imparzialità nel trattamento delle persone a prescindere dalle loro unicità (orientamento sessuale, età, origine etnica, genere). Si tratta di un buon risultato che suggerisce la presenza di una cultura aziendale tesa a promuovere l’inclusività, in linea con l’ottenimento della certificazione sulla “Parità di genere” secondo l’UNI PdR 125. Dalle risposte ai questionari risulta inoltre che il 70% dei lavoratori in Master ha sviluppato un profondo senso di orgoglio legato all’importanza del proprio lavoro di cui l’83% si dice disposto a restare in azienda per un periodo di tempo indeterminato.

"Essere un’azienda certificata Great Place To Work per noi significa proseguire nell’impegno più importante per Master: mettere al centro la nostra risorsa più grande, le persone - ha spiegato Annacarla Loperfido, Chief People and Organization Officer del Gruppo Master - Inoltre questo percorso ci impone di essere molto esigenti nella qualità dei processi adottati, nella gestione delle risorse umane e lavorare per far sentire le nostre persone parte del progetto evolutivo dell’azienda: questi due punti sono per noi causa e conseguenza della certificazione".





Il GPTW è una certificazione internazionale che ha lo scopo di accompagnare le aziende nel processo di crescita, supportando il management nello sviluppo della cultura organizzativa, con un approccio che pone sempre il collaboratore al centro.

Ascoltando le voci dei dipendenti e le risposte che emergono dall’indagine, tra la popolazione aziendale è diffuso un forte senso di appartenenza e orgoglio per quanto l’azienda è stata in grado di realizzare nel corso degli anni, oltre che la percezione di grande attenzione alle esigenze del cliente e un clima di rispetto, armonia e gentilezza nell’ambiente di lavoro.

Sul fronte dello sviluppo del business l’azienda, inoltre, ha fatto registrare anche nel 2024 degli importanti risultati economici: il fatturato consolidato è in crescita, superando i 60 milioni, di cui il 57,5% proveniente dai mercati esteri. Master ha lanciato nel quinquennio 2025-30 un piano di investimenti di 20 milioni circa.

