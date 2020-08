Mater Dei Hospital e il rinnovo CCNL ospedalità privata

Grande impulso al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nell'ambito della Ospedalità privata è stato dato dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano durante una riunione, da lui stesso convocata, con le Associazioni di categoria AIOP, ARIS, ARSOTA e CONFINDUSTRIA.

Rispondendo a una domanda del dottor Emmanuel Miraglia, Presidente di Mater Dei Hospital, il presidente Emiliano ha riaffermato il diritto dei lavoratori della Sanità Privata ad ottenere, finalmente, il rinnovo contrattuale, assicurando ogni sforzo affinché questo si realizzi.

Il Presidente Emiliano ha, inoltre, dato atto alla imprenditoria sanitaria pugliese di avere risposto prontamente, anche in questo difficile momento, caratterizzato dal COVID-19, alle richieste di disponibilità formulate dal Dipartimento 'Promozione della Salute' della Regione Puglia.

Emmanuel Miraglia ha ringraziato il Presidente Emiliano per l’impegno a risolvere in tempi brevi la vertenza per l’atteso rinnovo contrattuale e ha assicurato al Presidente la massima collaborazione della Mater Dei Hospital e delle Associazioni di categoria che rappresenta alla definizione di una migliore Programmazione della Regione Puglia in ambito Sanitario.