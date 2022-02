Maurizio De Giovanni a 'Il Libro Possibile Winter' - Triggiano

Maurizio De Giovanni è tornato in Puglia per presentare il suo ultimo romanzo "L’equazione del cuore" (Mondadori), da pochi giorni in libreria, ospite del Libro Possibile Winter. All’incontro nell’auditorium dei Licei Cartesio di Triggiano, sono intervenuti Gianluca Vurchio, sindaco di Cellamare; Maria Morisco, dirigente scolastica dei Licei Cartesio; Rosella Santoro, direttrice artistica del Libro Possibile; gli studenti dei Licei.

Autore di bestseller tradotti in tutto il mondo, Maurizio De Giovanni è uno dei giallisti più amati nel panorama letterario contemporaneo. Per Einaudi, ha pubblicato le serie del Commissario Ricciardi, dei Bastardi di Pizzofalcone e di Mina Settembre. Per Rizzoli, la serie Sara. Dai suoi libri, sono state tratte fiction televisive di grande successo.

Il 1° febbraio, è uscito per Mondadori "L’equazione del cuore": un romanzo molto diverso dai precedenti, maturato nella mente e nell’anima dello scrittore partenopeo in ben dieci anni di “gestazione”.

“È la storia che volevo scrivere da sempre” - ha dichiarato De Giovanni - protagonista è Massimo, introverso e taciturno professore di matematica che, dopo la morte della moglie, si ritira a vita privata su un’isola del Golfo di Napoli. Il destino, però, sembra avere altri piani per lui: sua figlia Cristina e suo genero, perdono la vita in un tragico incidente; il suo nipotino Francesco resta in coma, in un ospedale della ricca provincia padana dove abitava con i genitori. Massimo diventa l’unico parente del bambino e la sua esistenza, abitudinaria e solitaria, viene sconvolta per sempre. Gli rimane un’unica certezza: la matematica.

Con l’inconfondibile stile avvincente e introspettivo, De Giovanni si cala nelle profondità labirintiche dell’animo umano, restituendo al lettore personaggi a cui è impossibile restare indifferenti. Letteratura e matematica si mescolano in un affascinante connubio, in cui l’una è a servizio dell’altra e viceversa. Tutto ruota intorno a un’equazione, l’equazione del cuore:

“Se due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, non possono più essere descritti come due sistemi distinti, ma in qualche modo diventano un unico sistema” (dalla teoria di Paul Dirac).

