McDonald's, il nuovo Big Mac a Bari con la premiata Alessandra Marino

Alessandra Marino, Direttrice del McDonald’s di Bari in via Caduti del Lavoro, si è aggiudicata il Ray Kroc Award 2022 come miglior Direttrice di un ristorante McDonald’s nel mondo. Un riconoscimento che riceve solo l’1% degli Store Manager a livello globale. Alessandra avrà anche l’opportunità di partecipare alla premiazione che si terrà in Florida, ad Orlando durante la McDonald's Worldwide Convention il prossimo aprile.

Alessandra, nata a Salerno nel 1994 e trasferitasi in provincia di Bari da bambina, inizia la sua avventura in McDonald's nel 2016 come Crew. Solo un anno più tardi, a seguito di un percorso di formazione, viene promossa a Manager. Dopo diversi step ed esperienze intermedie, nel 2019, a soli 25 anni diventa Direttrice del ristorante di Bari Mungivacca. Ricoprirà questo ruolo fino a settembre 2021, quando comincerà a dirigere il ristorante Bari Tangenziale, in Viale Europa.

Il Ray Kroc Award, dedicato al fondatore di McDonald’s, è il premio internazionale che ogni anno viene assegnato ai migliori direttori degli oltre 38.000 ristoranti nel mondo che hanno raggiunto risultati eccellenti e che, allo stesso tempo, rappresentano appieno i valori della cultura McDonald’s. I 380 direttori sono stati scelti in 74 mercati dai franchisee McDonald’s e dal management, che li hanno così premiati per il loro lavoro, la loro dedizione e l’impegno verso l’azienda e i suoi clienti.

"Vincere il Ray Kroc Award 2022 è stata una delle emozioni più forti che abbia mai vissuto, non avrei mai creduto di raggiungere in così poco tempo un traguardo così importante - ha dichiarato Alessandra Marino - ringrazio la mia squadra, senza la quale non ce l’avrei mai fatta e spero che questo premio sia una piccola scintilla per accendere una grande fiamma nelle vite lavorative di tutti coloro che si trovano in questa azienda, che possa spingerli a voler fare sempre meglio.".

L’iniziativa è una conferma dell’attenzione che McDonald’s, con 25.000 dipendenti e oltre 615 ristoranti in Italia, dedica ai suoi dipendenti. Nel sistema McDonald’s il merito, le pari opportunità e la crescita professionale sono pilastri fondamentali. Attraverso la formazione chiunque può arrivare a ricoprire ruoli di responsabilità a livello nazionale e internazionale, basti pensare che il 50% del personale di sede ha iniziato il proprio percorso all’interno di un ristorante.

Anche per festeggiare la premiata, McDonald’s ha dato il via ad un tour di presentazione per una novità assoluta, che parte dalle cucine e arriva sul vassoio dei clienti McDonald’s: il Best Burger, l’innovativo modo per preparare i panini che li rende ancora più gustosi e irresistibili.

Il tour tocca 15 tappe in tutta Italia e dopo Milano, Brescia, Parma, Roma, Salerno, Torino e Fano è arrivato a Bari, per fare focus sulla rivoluzione che riguarda tutti i panini del brand, a partire dal Big Mac, vera icona McDonald’s.

Una svolta che riguarda sia la cottura della carne sia la preparazione del pane e poi dell’intero panino, in modo da valorizzare il sapore e la qualità di ciascuno degli ingredienti presenti nella celebre ricetta. Dal pane più morbido e caldo, alla lattuga ancora più fresca e croccante, all’hamburger più gustoso, fino alla cremosità della salsa: grazie a Best Burger si ottiene un contrasto di consistenze, densità e calore capace di esaltare in modo uniforme tutti gli ingredienti.

“Siamo sempre alla ricerca di offrire la best experience ai nostri clienti e Best Burger rappresenta oggi per noi un importante risultato. Frutto di lunghi studi e ricerche, è un vero e proprio punto di svolta che ci riempie di orgoglio e segna una nuova frontiera del gusto, tutta da provare”, ha sottolineato Dario Baroni, Amministratore Delegato di McDonald’s Italia.

Per l’implementazione di Best Burger McDonald’s ha investito oltre 70mila ore di formazione per i suoi dipendenti.

I numeri di McDonald’s nella provincia di Bari

Ristoranti: 8

Dipendenti: circa 500

Transazioni giornaliere in provincia: 16.820

McDonald’s Italia - In Italia da 35 anni, McDonald’s conta oggi 610 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 25.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1 milione di clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie a 140 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche nella scelta dei fornitori McDonald’s conferma la volontà di essere un marchio “locale”, con l’85% di fornitori che è rappresentato da aziende italiane o aziende che producono in Italia. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 36.000 ristoranti.

