MD inaugura store a Bari e taglia i prezzi fino al 50%

Inaugurato a Bari il primo MD cittadino alla presenza del Cav. Patrizio Podini, presidente e fondatore di MD S.p.A.. Salgono così a 11 i punti vendita in provincia e a 53 quelli in regione.

Il nuovo store ha richiesto un investimento di oltre un milione e mezzo di euro per i lavori di riqualificazione dell’area precedentemente occupata dallo storico centro commerciale IPERSANDI, da tempo in disuso, e ha visto il coinvolgimento di un numero rilevante di aziende e maestranze locali per circa 4 mesi di intervento.

Il punto vendita si estende su una superfice di vendita di circa 1400m2 a 200 metri dal lungomare che costeggia la città, in via Oberdan 6, angolo via Masaniello. 24 i neoassunti, età media 33 anni tutti residenti a Bari e provincia. Osserverà l’orario di apertura dalle 8.00 alle 21.00 da lunedì a domenica. A disposizione dei clienti un parcheggio da 147 posti.

L’apertura è stata attentamente programmata anche sotto il profilo dell’offerta e dei prezzi: nel punto vendita sarà disponibile, infatti, una ricca selezione di prodotti a prezzi ribassati, come si legge nel volantino: dal burro alla passata di pomodoro, dai detersivi ai formaggi freschi, passando per una selezione di salumi e yogurt ai quali è stato applicato uno sconto fino al 50%. A conferma della promessa che MD porta con sé, quella della buona spesa al giusto prezzo.

A pianta rettangolare, sei corsie e cinque casse, rispetta il format più innovativo di MD con ortofrutta all’ingresso, banchi di macelleria, panetteria, gastronomia serviti, laboratori a vista e ittico take away lungo il perimetro.

L’offerta si caratterizza con un’ampia gamma di prodotti tipici locali, l’enoteca con i vini autoctoni della linea Enotrium® e i prodotti a marchio MD come Lettere dall’Italia®, selezione di eccellenze DOP, DOCG, IGP, o la linea salutistica Vivo Meglio, la gamma della linea BIO.

Oltre al reparto Non Food, sono disponibili anche i servizi di click & collect, pagamento con gift card e quelli legati alla piattaforma di vendita online MDWEBSTORE.IT.

