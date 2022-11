Medici no-vax, il Governo vuole impugnare la legge regionale pugliese

Il neo sottosegretario pugliese alla Sanità, Marcello Gemmato, ha appena giurato e subito comunica che il governo impugnerà la legge regionale della Puglia, con la quale si prevede l’accesso a determinati reparti sensibili solo agli operatori che si sono sottoposti a vaccinazioni, inclusa quella contro il Covid. Ad annunciarlo a Sky Tg24 è lo stesso onorevole Gemmato.

"Michele Emiliano gode della mia simpatia personale, è un simpaticone. Ma dovrebbe sapere che nella gerarchia delle leggi ciò che dice lo Stato centrale non può essere derubricato da una regione. Nella legge regionale della Puglia è previsto l'obbligo vaccinale anche per Covid-19, che non c'è più. Questa legge verrà impugnata. Abbiamo semplicemente anticipato il termine di sospensione per i sanitari non vaccinati, rispondiamo all'esigenza di un maggior numero di medici a disposizione in un momento storico in cui le occupazioni delle intensive sono al 2%".

Per quanto riguarda, invece, le multe per gli over 50 che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale contro il Covid: "Per ora sulle multe ai no vax stiamo facendo una ricognizione internazionale e mi sembra ci siamo solo in Grecia e forse in Spagna oltre all'Italia - ha spiegato Gemmato - in questo momento di crisi economica anche quei 100 euro possono essere un peso".

Immediata la reazione delle opposizioni, con una nota a firma del consigliere regionale Fabiano Amati (PD): “Diversamente da come sostiene il sottosegretario Marcello Gemmato, intervistato da SkyTg24, la legge pugliese sull’obbligo vaccinale per Covid è valida e non può essere impugnata: il termine per l’impugnativa del Governo nazionale è scaduto il 9 maggio 2021, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. Più di un anno e mezzo fa".

"Invito dunque il sottosegretario Gemmato - prosegue Amati - a esercitare la funzione istituzionale con maggiore puntualità, senza creare turbamento nella leale collaborazione tra Stato e Regioni ed evitando di trasformarsi da farmacista in alchimista".

"Il Governo nazionale mediti, piuttosto - conclude Amati - di estendere a tutte le regioni italiane l’obbligo vaccinale per tutte le vaccinazioni, così come richiesto dagli scienziati italiani con la Carta di Pisa e ottemperando alle disposizioni statali sul Piano vaccinale nazionale, questo sì posto in rapporto di superiorità gerarchica nei confronti della legge regionale”.

Anche il Presidente Michele Emiliano ha ritenuto di precisare: “Gemmato è un politico di lungo corso e dovrebbe sapere che tra leggi nazionali e leggi regionali nelle materie concorrenti come la Sanità non c’è un rapporto di gerarchia che fa prevalere le prime sulle seconde, salvo che ci sia una lesione delle attribuzioni del Parlamento. Ma queste ultime devono essere impugnate tempestivamente dal Governo, fatto questo non avvenuto nel nostro caso, essendo la legge in questione del 2021".

"Prendo atto che Gemmato, farmacista, si cimenta in arditi ragionamenti giuridici, annunciando l’impugnazione della legge pugliese, e così facendo fa fare al Governo del quale fa parte da qualche ora una pessima figura. I termini per l’impugnativa infatti sono ampiamente scaduti. Uno cosi dovrebbe immediatamente dimettersi per la sua inadeguatezza”, è la chiosa finale del Governatore.

Covid, il ministro della Salute Schillaci: "Direzioni sanitarie decidono dove reintegrare medici non vaccinati"

"E' una decisione che ho preso basandomi essenzialmente sul fatto che oggi lo scenario è completamento diverso e c'è una grave carenza di organico. E' vero che i medici reintegrati saranno circa 4mila, ma intanto cominciamo a metterli a disposizione delle direzioni sanitarie. Ho letto anche qualche polemica su quello che questi medici andranno a fare. Saranno le singole direzioni sanitarie a deciderlo, valutando il posto migliore dove i medici reintegrati potranno andare a lavorare". Lo ha chiarito il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in una video-intervista sul sito del 'Corriere della sera'.

