Medimex 2024:The Jesus and Mary Chain e Pulp chiudono il festival

Ultima giornata per Medimex 2024, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura. Dalle ore 10 ultimi appuntamenti per Puglia Sounds Musicarium, la scuola dei mestieri della musica e alle ore 19 al Teatro Fusco (ingresso libero con prenotazione) la grande amicizia e seminale collaborazione tra Lou Reed & David Bowie con Manuel Agnelli e Carlo Chicco - Radio Medimex che sostituirà Gino Castaldo, non presente al Medimex a causa di un’indisposizione (sabato 22 giugno alle ore 19 al Teatro Fusco sarà Carlo Massarini a sostituire Gino Castaldo nel previsto incontro The Beatles & The Rolling Stones).

Dalle ore 20.30 Rotonda del Lungomare (ingresso con biglietto per info medimex.it) grande musica live con in apertura la band pugliese Guatemala, che si è già esibita al Primavera Pro di Barcellona e ad agosto sarà ospite allo Sziget Festival di Budapest, e The Jesus and Mary Chain, per l’unica data nel Sud Italia, e Pulp, per l’unica data in Italia.

Per i The Jesus and Mary Chain, i fratelli Jim e William Reid, il 2024 è un anno speciale: è il 40esimo anno dal loro primo singolo. A marzo hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album Glasgow Eyes e del singolo Jamcod e l’avvio di un importante tour europeo che è iniziato a Manchester il 22 marzo. Glasgow Eyes è stato registrato presso lo studio Castle of Doom di Mogwai a Glasgow, dove Jim e William hanno continuato il processo creativo che ha prodotto il precedente Damage and Joy, nel 2017, che è diventato l’album di maggiore successo nelle classifiche degli ultimi vent’anni.

Ciò che ne è emerso è un disco che vede uno dei gruppi più influenti del Regno Unito abbracciare un secondo capitolo produttivo, il loro vortice di melodia, feedback e caos controllato ora reso più consapevole dal loro amore per i Suicide e Kraftwerk e da un nuovo apprezzamento degli atteggiamenti meno disciplinati riscontrati nel jazz. Jamcod e Glasgow Eyes non solo estendono la storia di The Jesus and Mary Chain, ma sembrano allo stesso tempo un ritorno alle radici. Dall’incendiario debutto di Psychocandy e dal classico Just Like Honey in poi, i fratelli Reid sono diventati costantemente dei “disadattati” che hanno fatto, senza compromessi, la migliore musica di sempre.

La storia dei Pulp nasce quando nel 1978 Jarvis Cocker formò la band durante una lezione di Economia alla scuola di Sheffield. La loro prima apparizione pubblica avvenne al Rotherham Arts Center il 5 luglio 1980. La formazione “classica” della band (Nick Banks, Jarvis Cocker, Candida Doyle, Steve Mackey, Russell Senior) si formò nel 1988 quando Jarvis si trasferì a Londra per studiare regia alla St Martin’s School of Art. Mark Webber (che aveva lavorato come tour manager della band) si unì ai PULP durante la registrazione dell’album Different Class nel 1995. L’ultimo album dei PULP We Love Life è stato prodotto da Scott Walker nel 2001.

Gli shoecase e l’intera programmazione del Medimex, si può ascoltare su Radio Medimex, il broadcast ufficiale che seguirà tutti gli eventi realizzando dirette, interviste e special ideato e condotto dai giornalisti Michele Casella, Carlo Chicco e Corrado Minervini, n onda sul sito medimex.it, sui canali social, sulle principali piattaforme digitali e sulle web radio del circuito Luoghi Comuni, iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI. Per informazioni e modalità di ingresso medimex.it.

Intanto, proseguono le attività professionali all’Università di Taranto, con l'elemento umano nella macchina, I live club e i festival come avamposti di resistenza al presente in collaborazione con KeepOn Live, modera Davide Fabbri con Giorgio Valletta (Radio Raheem, Rumore), Marco Licurgo (Robot Festival), Paolo Benvegnù, alle ore 12:30 Focus sull'Italia a Eurosonic 2025, una presentazione dello speciale Focus sull'Italia con Nur Al Habash (direttrice Italia Music Lab / Export) e Robert Meijerink (Head of Programme EUROSONIC), alle ore 16.00 Waiting Room, Europa Creativa e Livemx: i fondi UE per il settore musicale a cura del Desk Italia Europa Creativa con Anna Conticello (Project Manager Desk Italia Europa Creativa - MiC - Direzione Generale Creatività Contemporanea), Marzia Santone (Project Officer Desk Italia Europa Creativa - MiC - Direzione Generale Creatività Contemporanea - Ales S.p.A ), Grace Puluczek (Project officer LIVEMX Associate Professor Berklee Valencia), Vincenzo Barreca (co-fondatore e co-direttore artistico Ypsigrock Festival).

Alle ore 17:00, Cambia la musica: creatività, diritti e proprietà intellettuale con lo sviluppo dell’AI con Nicola Migliardi (COO SIAE), Enzo Mazza (FIMI), Nico Regina (Regina&Partners), Roberto Razzini (Sony), Appino (The Zen Circus) modera Alex Longo (Agendadigitale), alle ore 17:30 One to One a cura del Desk Italia Europa Creativa e alle ore 18:15 Toolbox! Progettazione, networking e data collecting al servizio di Live Club e Festival a cura di KeepOn Live modera Davide Poliani (Rockol) con Federico Rasetti (KeepOn Live), Gaianè Kevorkian (KeepOn Live), Barbara Vargiu (Le Ragazze Terribili, Festival Abbabula) e Aldo Patruno (Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia).

Alle ore 18.30 al Caffè Letterario Cibo per la mente (ingresso libero) prosegue Medimex Book Stories, a cura di Corrado Minervini in collaborazione con la Casa del Libro Mandese con Stefano Senardi che presenta La musica è un lampo (Fandango Libri). La musica è un lampo che ha folgorato sin dall’infanzia la vita del discografico Stefano Senardi, la cui carriera è costellata di incontri con uomini straordinari. Con un apparato fotografico di oltre 400 ricordi, un libro allegro e serio a un tempo che narra le amicizie, i ricordi, le sorprese e i mille flashback di prima mano raccontati dalla rockstar dei discografici.

Alle ore 21.00 (ingresso libero) al Caffè Letterario Cibo per la mente a Taranto Vito Topputo, Kris La Cara e Martina Giuliani, finalisti di Next Generation Music Award, premio rivolto a giovani musicisti pugliesi di età compresa tra i 18 e i 29 anni, si esibiranno dal vivo e alla fine dell’esibizione una giuria proclamerà il vincitore del Next Generation Music Award a cui sarà assegnata la produzione di un E.P., un concerto dal vivo in Puglia nella rete dei “Nodi Galattica” e la partecipazione ad una campagna di comunicazione su social, radio, giornali e podcast. Il workshop rientra tra le attività del progetto S.A. Fame Cluster, finanziato dal programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027 ed è attuato dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con il progetto "Galattica" promosso dalla Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia e da ARTI Puglia.

Alle ore 21.00 al Teatro Fusco (ingresso libero con prenotazione) la prima nazionale del film AngelHeaded Hipster. The Songs of Marc Bolan & T.Rex (2022, 99') con il regista Ethan Silverman presente in sala accompagnato da Michele Riondino, Marc Urselli e Carlo Massarini. AngelHeaded Hipster è il primo documentario dedicato alla musica e ai testi complessi e rivoluzionari di Marc Bolan e T. Rex. Riunisce materiali d'archivio, interviste con Bolan, Elton John e Ringo Starr, ma anche interpretazioni musicali filmate di artisti come Nick Cave, John Cameron Mitchell, Joan Jett, Macy Gray, U2, Lucinda Williams, Father John Misty e il figlio Rolan Bolan e molti altri.

Dalle ore 21.00 allo Spazioporto (ingresso gratuito) showcase Jazz, in collaborazione con I-Jazz, con Antonello Losacco, bassista pugliese con uno stile compositivo che ha una forte componente descrittiva e si rifà a sonorità cinematiche, che si intrecciano con il jazz europeo e contemporaneo, Evita Polidoro//NEROVIVO, dall’incontro tra Evita Polidoro. con Nicolò Faraglia e Davide Strangio è scaturito il suono ideale, il giusto connubio tra silenzio e musica, ascolto e sperimentazione, Jacopo Ferrazza, in questo progetto il contrabbasso di Jacopo Ferrazza non perde il contatto con la terra e con la realtà, incarnata in questo caso dal suono vero, sincero e anche sporco del legno, Maladè, progetto di Vincenzo Guerra, nato a Bari nel 1993, che traduce in musica gli scenari mediterranei urbani del versante adriatico, Pasquale Calò, sassofonista e compositore pugliese attivo nel panorama europeo della musica improvvisata e del jazz contemporaneo, Valentina Fin Cohors, progetto volto a valorizzare la pratica dell’improvvisazione in un confronto virtuoso tra il jazz e la tradizione musicale delle corti europee del rinascimento, Wasted Generation, giovani nati a cavallo dei 2000 che hanno sentito l'esigenza di interfacciarsi tra di loro, provando a dar vita ad una nuova comunità musicale. Anche quest’anno gli showcase saranno seguiti da un gruppo di osservatori nazionali ed internazionali, tra programmatori, direttori artici e booker, che incontreranno inoltre gli artisti che si sono esibiti in appuntamenti di networking organizzati da Puglia Sounds.

Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, cofinanziato dall’Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione. POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8 in collaborazione con Assessorato alle Politiche Giovanili Regione Puglia/ARTI realizzato con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il contributo di Birra Raffo, birra ufficiale del Medimex media partner Radio Rai. Evento realizzato in collaborazione con Ministero del Turismo – Fondo Unico Nazionale Turismo.

