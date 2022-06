Medimex, ancora Pink Floyd con Ennio Morricone, Ivan Graziani e Warren Ellis

Medimex, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, è il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, in programma fino a domenica 19 giugno a Taranto.

Venerdì 17 giugno alle ore 18.30 al Teatro Fusco Calibro 35: ascoltando il Maestro, modera Francesco Costantini con la partecipazione di Michele Riondino, omaggio che vuole esplorare e approfondire tutte le anime di Ennio Morricone, dal poliziesco al western, fino all’horror: un’impresa ambiziosa e importante, che celebra Ennio Morricone e contemporaneamente racconta un tassello fondamentale della storia dei CALIBRO 35, passata, presente e futura.

Era il 21 luglio 2007 quando i cinque membri della band si ritrovarono per la prima volta in studio, dando forma a un’idea nata nei mesi precedenti, quella di lavorare - ispirandosi anche all’imponente lavoro del Maestro Morricone - sulla musica per immagini, con un respiro e un’ambizione internazionali. Registrarono Trafelato, dalla colonna sonora di Giornata per L’Ariete: la take presente nel primo disco che prende il nome della band è la primissima registrazione dei CALIBRO 35.

Da quel momento, molti altri episodi morriconiani hanno costellato il percorso dei CALIBRO 35, tra altri brani inclusi nei lavori in studio, campionamenti prestigiosi (la loro versione di Una stanza vuota è stata usata come sample in One Day, da Child of Lov e Damon Albarn), fino a diverse esibizioni dal vivo, dove la band ha omaggiato il Maestro riproponendo alcuni dei suoi brani.

Scacco al Maestro oggi vuole esplorare e approfondire tutte le anime di Ennio Morricone (grande appassionato e giocatore di scacchi), dal poliziesco al western, fino all’horror: un’impresa ambiziosa e importante, che celebra Ennio Morricone e contemporaneamente racconta un tassello fondamentale della storia dei CALIBRO 35, passata, presente e futura. Alle ore 21.00 ancora al Teatro Fusco “Abbi un occhio di riguardo”.

Un omaggio a Ivan Graziani a 25 anni dalla sua scomparsa con la partecipazione affettuosa di Stefano Senardi e di Luca De Gennaro. Ospiti, alle chitarre elettriche e ai canti, Filippo Graziani e Federico Poggipollini. Quando il rock incontra la canzone d'autore. Un viaggio straordinario audio, video e live attraverso le musiche di Lucio Battisti, Edoardo Bennato, Eugenio Finardi, Fabrizio De André, Francesco de Gregori, Vasco Rossi Ivano Fossati, e Ivan Graziani.

Infine alle ore 21.00 replica dell’installazione visiva tridimensionale 3D Pink Floyd: dalle porte dell’alba al muro di Hermes Mangialardo a cura di Valentina Iacovelli, produzione Contempo realizzato in esclusiva per il Medimex, un’esplosione di colore che coinvolgerà emotivamente lo spettatore in un viaggio attraverso la storia e l’immaginario dei Pink Floyd.

Sabato 18 giugno alle ore 18.00 Teatro Fusco incontro con Warren Ellis, modera Marc Urselli, musicista, compositore, membro dei Bad Seeds e sodale di Nick Cave, e alle ore 19.30 allo Spazioporto presentazione del libro POP Life. 1982-1986 I cinque anni d'oro della musica di Luca De Gennaro (Rizzoli Lizard 2022) con Sabrina Morea, Gianni Raimondi e Corrado Minervini. Nel 1982 comincia un periodo straordinario per la musica. È appena nata MTV e gli americani imparano a conoscere il linguaggio del videoclip.

A ottobre dello stesso anno, i cd fanno il loro esordio sul mercato, soppiantando audiocassette e vinili. I concerti diventano show visivi, dai club conquistano gli stadi e poi il mondo intero con l’evento globale del Live Aid. Tra il 1982 e il 1986, il pop ha cambiato pelle e de Gennaro, che di questa rivoluzione è stato testimone diretto, la racconta in un racconto personale e coinvolgente di una vita dedicata alla musica.

Alle ore 21.00 sempre al Teatro Fusco Carlo Massarini racconta i Pink Floyd: dalle porte dell’alba al muro, racconto di dodici anni intensi e incredibilmente creativi, (1967-1979) che racchiude almeno due (se non tre o quattro o cinque) fasi di un gruppo a cui non è mancata né la voglia di sperimentare, né il desiderio di creare opere d’arte su vinile, né di scavare nelle profondità dell’animo e dei sentimenti umani.

Ancora alle ore 21.00 alle replica dell’installazione visiva tridimensionale 3D Pink Floyd: dalle porte dell’alba al muro di Hermes Mangialardo a cura di Valentina Iacovelli, produzione Contempo realizzato in esclusiva per il Medimex, un’esplosione di colore che coinvolgerà emotivamente lo spettatore in un viaggio attraverso la storia e l’immaginario dei Pink Floyd. Infine alle ore 23.00 Spazioporto in programma FAME, Live con Cristiano Cosa, Marina De Sario, Roberta Russo, Donatella Spinelli e Giannicola Speranza, a cura del Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del progetto Fame, Innovative model for Young Artists Cross Border Laboratory.

Dall’11 al 18 giugno allo Spazioporto di Taranto gli artisti pugliesi selezionati - tra i 18 e i 35 anni – hanno partecipato ad un workshop di formazione per rafforzare le proprie competenze artistiche e di comunicazione digitale con i tutor Francesco Occhiofino in arte Reverendo, Carmine Errico, Giuseppe Ciciriello e Giorgio Consoli. FAME è finanziato nell'ambito dell'Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro. Partner sono il comune di Civitacampomarano (CB), la città di Tirana (lead partner) e la RTCG - Radio e Televisione del Montenegro.

Per informazioni sulle modalità di accesso medimex.it. Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale finanziato a valere sul POC PUGLIA 2007/2013 – Azione sviluppo di attività culturali e dello spettacolo” INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO, con il patrocinio della SIAE in collaborazione con Birrasalento e Agricola

