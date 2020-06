Medimex D, Francesco Sarcina - Le Vibrazioni: la crisi è indie?

Martedì 16 giugno alle ore 18.00 in programma il live stream la crisi è indie? con Ernesto Assante, Claudio Ferrante (Artist First) e Francesco Sarcina (Le Vibrazioni) per Medimex D, la prima music conference internazionale digitale in programma sino al 21 giugno promossa da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese.

La crisi dovuta alla diffusione del coronavirus ha messo in stop l’intera industria musicale, non solo con il blocco delle esibizioni dal vivo ma anche con la chiusura di negozi di dischi e di megastore. Tutto il mercato si è trasferito on line, anche per l’acquisto di musica. Quale sarà il futuro dall’autunno in poi? Chi potrà sfruttare al meglio la ripartenza? Che possibilità nuove si aprono per il mercato delle etichette indipendenti, per i distributori digitali, per le start up musicali. E per gli artisti tutto questo cosa significherà? La grande rivoluzione della musica italiana continuerà? E se sì, come?

Claudio Ferrante classe ‘72, napoletano, è fondatore di Artist First, la prima società italiana di distribuzione discografica, fisica e digitale, nata nel 2009 per offrire una valida alternativa al sistema distributivo musicale italiano. Artist First conta più di 500 pubblicazioni esclusive (dirette o acquisite attraverso le etichette distribuite) e una innumerevole serie di certificazioni FIMI, prima tra tutte un disco di diamante. Ferrante proviene dalla storica etichetta indipendente Carosello, in cui ha ricoperto diversi ruoli, da responsabile artistico a MD. Dal 2011 è docente di “Marketing e management del prodotto musicale: i processi aziendali” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Francesco Sarcina è il frontman de Le Vibrazioni, una fra le più longeve band del panorama musicale Italiano, con 6 album all'attivo e protagonista da sempre delle classifiche Italiane. Ha pubblicato anche 2 album da solista: “Io”, nel quale sono presenti i due brani che ha portato in gara al Festival di Sanremo 2014 “Nel tuo sorriso” e “In questa città”, e il secondo disco “Femmina”. È stato professore di canto ad Amici 2015 e ha partecipato a Pechino Express nel 2016. Nel 2020, reduce dall’acclamata partecipazione al Festival di Sanremo con Le Vibrazioni, ha pubblicato “Milano” con Irama, un singolo dedicato a Milano, nel periodo dell’emergenza sanitaria.

Prosegue inoltre Scrittura testi e musiche a cura di Giuseppe Anastasi, lezioni per rintracciare e analizzare la metrica, la rima, le immagini, le metafore di numerosi testi grazie ad un profondo confronto con l’autore.

Tutti gli appuntamenti di Medimex D sono a partecipazione gratuita, per alcuni appuntamenti è prevista registrazione obbligatoria dettagli e modalità di partecipazione sul sito web medimex.it Puglia Sounds è il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – Patto per la Puglia Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali.

