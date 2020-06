Medimex D, il futuro della musica dal vivo con Otnaes, Huber e Ottaviano

Prosegue Medimex D, la prima music conference internazionale digitale in programma sino al 21 giugno promossa da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese. Un’importante occasione di confronto, approfondimento e sviluppo online di tematiche imprescindibili per il presente e il futuro della musica con workshop, approfondimenti professionali, live stream, webinar, focus sulla scena internazionale, formazione continua e una speciale lezione di Rock dedicata alla musica pugliese.

Venerdì 5 giugno alle ore 11.00 si discute del futuro dello spettacolo dal vivo con il webinar, in lingua inglese, Live streaming and connected experiences con Jan Ole Otnaes (Nasjonal Jazzscene, Oslo), Christoph Huber (Porgy & Bess, Vienna), Raffaele Casarano (musicista) e Roberto Ottaviano (musicista). Modera Ernesto Assante.

In che modo i locali e i club europei hanno utilizzato il live streaming, il network building e altri strumenti per rispondere alla crisi delle ultime settimane? Quali le esperienze degli artisti? Difficoltà, successi, monetizzazione del live streaming, raccomandazioni. Quale sarà la realtà dello spettacolo dal vivo di domani?

Come avverrà la riapertura e qual è il futuro di quei locali e club che sono in molti casi punti di riferimento nel loro territorio? Qual è il punto di vista degli artisti?. Proseguono inoltre i due appuntamenti Puglia Sounds Musicarium Autoproduzioni con Antonella Rizzi e Ritratti Rock. Corso avanzato di fotografia con Giovanni Canitano.

Tutti gli appuntamenti di Medimex D sono a partecipazione gratuita, per alcuni appuntamenti è prevista registrazione obbligatoria dettagli e modalità di partecipazione sul sito web medimex.it

Puglia Sounds è il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – Patto per la Puglia Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali.

Jan Ole Otnaes - Managing Director - Nasjonal Jazzscene - Victoria- Oslo, NORWAY - From 2001 - 2013 Artistic Director of Molde International Jazz Festival. In August 2013 he started his work at Nasjonal scene - Victoria, a 300 cap venue in Oslo presenting around 150 concerts pr year, one of Europe’s most important venue for jazz . Program is a variety of unestablished acts and national/ international artists like Arild Andersen, Brad Mehldau, Joshua Redman, Nils Petter Molvær, DeeDee Bridgewater, Bugge Wesseltoft, Gregory Porter, John McLaughlin etc.

Christoph Huber (Porgy & Bess, Vienna) - Direttore artistico e organizzativo, Christoph ha dedicato quasi metà della sua vita al nuovo Porgy & Bess nato nelle sale del cinema al centro di Vienna Rondell-Kino. Nato nel 1968 è stato direttore artistico e organizzativo di festival come l'International Jazzfestival Saalfelden, ha fondato club come il jazz club alla Kunsthalle Wien nel Museumsquartier e curato mostre sul jazz.

Raffaele Casarano (alto sax, soprano sax, electronics) - Il salentino Raffaele Casarano è ormai una realtà assodata del jazz contemporaneo. Sassofonista di grande intelligenza musicale unisce tecnica sullo strumento ad ormai riconosciute capacità di composizione e di arrangiamento. Lanciato da Paolo Fresu, ha ormai all’attivo diverse importanti incisioni per l’etichetta del trombettista Tǔk Music. È inoltre deus ex machina del progetto “Locomotive” che, oltre che essere un suo progetto musicale, è anche il nome di uno dei festival di riferimento del Sud italiano.

Roberto Ottaviano (saxofonista, compositore, didatta) - Attivo sulla scena Jazzistica Internazionale da quarant’anni, Ottaviano ha suonato ed inciso con alcuni tra i più importanti musicisti americani ed europei. Oltre che dirigere proprie formazioni, tra cui Astrolabio ed Eternal Love ha suonato con la Italian Instabile Orchestra e la London Improviser’s Orchestra. Si è esibito ovunque in Europa, in Africa, Russia, Giappone, Stati Uniti e Messico ed ha inciso per Red, Splasc(h), Soul Note, Dodicilune, Hat Art, Intakt, ECM, DIW ed Ogun. Come didatta ha fondato il corso Musica Jazz nel Conservatorio della città di Bari e conduce Workshops e Masterclass in giro per il mondo.

