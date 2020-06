Medimex D, sul palcoscenico virtuale Taglietti, Urselli e Bonelli

Comunicazione in tempo di crisi, strumenti e strategie per costruire un percorso professionale nell’era digitale e home recording sono i temi dei webinar in calendario lunedì 8 giugno nel fitto programma di Medimex D, la prima music conference internazionale digitale in programma promossa da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese.

Un’importante occasione di confronto, approfondimento e sviluppo online di tematiche imprescindibili per il presente e il futuro della musica, che sino al 21 giugno propone workshop, approfondimenti professionali, live stream, webinar, focus sulla scena internazionale, formazione continua e una speciale lezione di Rock dedicata alla musica pugliese.

analizzerà le forme innovative dei canali di comunicazione dell'era Covid. Dalle ore 15.00 spazio a Puglia Sounds Musicarium, scuola dei mestieri della musica, con Il musicista nell'era digitale. Mentalità, strumenti e strategie per costruire un percorso professionale nella musica attuale a cura di Massimo Bonelli, direttore artistico del Concerto del Primo Maggio di Roma, che affronta il tema dell’essere musicista nell’era digitale. Infine alle ore 16.00 Registrazione e Missaggio In-The-Box a cura di Marc Urselli, vincitore di tre Grammy Awards, che immagina un missaggio senza avere a disposizione un grosso studio di registrazione.





Tutti gli appuntamenti di Medimex D sono a partecipazione gratuita, per alcuni appuntamenti è prevista registrazione obbligatoria dettagli e modalità di partecipazione sul sito web medimex.it

Puglia Sounds è il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – Patto per la Puglia Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali.

Georgia Taglietti born in Brescia, Italy in 1965. Working for Advanced Music / Sónar from 1995. As the Communications & Digital Director she develops and implement the brand message across all communication channels specially on the social networks and international level as well as developing an effective PR & marketing strategy. As the Head of International Media she expands and cultivates relationships with all international key media assets and strategic contacts where appropriate, as well as control, design and manage the agreed PR & media year plan. During the years, Georgia has been participating as guest lecturer and speaker to various events worldwide as spokesperson of the company and she is also teaching digital communication and marketing in various master courses for universities and schools in Europe. She is the director of the Barcelona headquarters of the international community of women in the music industry shesaid.so, of which she is also a member of the board of directors.

Massimo Bonelli, direttore artistico del Concerto del Primo Maggio di Roma e ideatore e coordinatore di Casa SIAE al Festival di Sanremo, affronta il tema dell’essere musicista in questa era sempre più digitale. Essere notati oggi richiede nuove competenze. La rivoluzione del digitale ha riscritto le regole del mercato della musica ma, molto spesso, artisti e operatori del settore sono ancora legati a dinamiche e modalità di lavoro non più adatte. Grazie ai concetti chiave del marketing applicati alla musica, Bonelli offre un metodo di lavoro innovativo e per certi versi rivoluzionario dedicato ad aspiranti artisti in viaggio verso il successo. Una raccolta di strategie e suggerimenti adatta ai giovani emergenti ma anche ai musicisti con più esperienza che vogliono rimodulare la propria carriera per stare al passo coi tempi.

Marc Urselli 6 volte nominato e 3 volte vincitore del Grammy Award, engineer, producer, mixer, sound designer Marc Urselli lavora con artisti di tutto il mondo.Ha lavorato con U2, Foo Fighters, Nick Cave, Lou Reed, Sting, Keith Richards, Kesha, Jeff Beck, Les Paul, Buddy Guy, Luther Vandross, Børns, The Black Crowes, Joss Stone, Mike Patton, John Zorn, Jack DeJohnette, Esperanza Spalding, John Patitucci, Laurie Anderson e decine di altri artisti, dal rock al pop, ma anche metal, jazz, musica sperimentale, elettronica e anche classica.

