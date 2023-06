Medimex: finale con Tom Morello, The Cult e Next Generation Music Award

Ultima giornata a Taranto per Medimex, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese.

Domenica 18 giugno ore 18 Stazione 37 in programma la finale di Next Generation Music Award, il premio per musicisti pugliesi under 30 sostenuto dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del progetto Hermes, finanziato dal Programma Interreg V-A Greece Italy 2014-2020. In scena i tre finalisti: Il Preso Male (Giannicola Speranza) rapper, dj e producer Hip Hop, Gea (Gaia Daria Miolla) cantautrice polistrumentista, e Marco Redshot (Marco De Santis) eclettico rapper che spazia nel rock e nel pop.

Alle ore 20.30 Rotonda del lungomare i concerti di Tom Morello e The Cult con opening il pugliese Wepro. Dalle ore 21.00, sulla facciata del Castello Aragonese, il video mapping il Rito, l’Idea, il Mestiere ed il Sogno, Opera originale di Roberto Santoro e Blending Pixels.

Anche quest’anno l’intera programmazione si potrà ascoltare su Radio Medimex, il broadcast ufficiale della manifestazione ideato e condotto dai giornalisti Michele Casella, Carlo Chicco e Corrado Minervini in onda sul sito medimex.it, sui canali social, sulle principali piattaforme digitali e sulle web radio iNext Radio, Radio Bachi, Binario2 e AltreMenti Labs del circuito Luoghi Comuni, iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI.

Modalità di accesso e programma dettagliato su medimex.it

In precedenza, il programma ha coinvolto l'Università e il Conservatorio, con Medimex Music Factory e Puglia Sounds Musicarium: e il Caffè Letterario per Medimex Book Stories la presentazione di Seattle, la città, la musica, le storie (Odoya Edizioni) di Valeria Sgarella. Una guida sentimentale di Seattle, città americana che, nell’ultimo decennio, ha giocato un ruolo fondamentale nel mondo tecnologico, tanto da meritare la definizione di “Silicon Valley del Nord”, nonché un posto nella top ten delle città più ricche degli Stati Uniti.

Racconta di un viaggio dal grunge al tech. Un percorso che si propone di trovare un filo conduttore tra la Seattle oscura ma gloriosa di ieri e la Seattle stravagante ma selettiva di oggi, e lo fa avvalendosi di voci che questa città la conoscono bene. Non solo: l’autrice ha percorso questi luoghi a più riprese, accompagnata da persone che hanno fatto parte integrante della scena grunge e che sono state delle vere e proprie guide, nonché fonti di prima mano.

Al Teatro Fusco Le regine della Black Music: da Tina Turner ad Aretha Franklin a Beyoncé con Gino Castaldo e Serena Brancale. Dagli anni Sessanta agli anni Duemila, il percorso delle voci femminili della black music ha visto un susseguirsi di stelle che hanno letteralmente illuminato il cielo della musica. Personaggi come Aretha Franklin, Tina Turner, Withney Houston e Beyoncé, solo per citare alcune delle più famose, hanno ridisegnato i confini della vocalità, hanno messo insieme innovazione e passione, sentimento e ricerca, divertimento e gioia. E Serena Brancale con noi ha messo in scena con la sua voce le traiettorie affascinanti della Black Music che è nel cuore della musica di oggi.

Poi il main stage sulla Rotonda del lungomare con i live dei pugliesi Red Room e degli headliner The Murder Capital e Skunk Anansie. E sulla facciata del Castello Aragonese, il video mapping il Rito, l’Idea, il Mestiere ed il Sogno, opera originale di Roberto Santoro e Blending Pixels e infine alle ore 23.30 a Spazioporto Dr. Kiko - A memorial Con Stuart Braithwaite (Mogwai), Gruff Rhys (Super Furry Animals).

Altra iniziativa di successo il Panel sulla Musica d'Autore, con una bellissima discussione su come consentire a ragazzi e ragazze, di studiare a scuola tutta la letteratura musicale, così come un tempo si studiavano le poesie di Dante o di Leopardi.

Al panel sulla canzone d’autore hanno partecipato tra gli altri, anche l’assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo, il cantautore Ron, Sergio Sacchi e Stefano Senardi (Club Tenco), Paolo Franchini (FEM), Claudio Carboni (SIAE).

“A Taranto a Medimex questa iniziativa sulla musica d’autore - ha dichiarato l’assessore Leo - è un’iniziativa in cui noi crediamo, perché pensiamo che la musica d’autore possa rappresentare per i ragazzi un modo per far emergere il proprio talento e la propria espressività. Taranto in questi giorni diventa contenitore di una delle espressioni artistiche più amate, la musica d’autore. Una caratteristica solo italiana che non trova un corrispettivo fuori dai nostri confini".

"E proprio da questa capacità tutta italiana - ha aggiunto Leo - dobbiamo saperne cogliere le opportunità contrastando l’analfabetismo emotivo in cui incorriamo in un tempo dettato dalla velocità, e supportando l’intelligenza emotiva anche attraverso un nuovo linguaggio caratterizzato dalla tecnologia. L’evoluzione musicale, le mode, i temi, si possono e di devono incanalare in un nuovo linguaggio in cui anche i più giovani sappiano trovare le giuste coordinate per esprimersi. In questo la Scuola svolge un ruolo decisivo ed è per questa ragione che la Regione Puglia avvierà progetti che sostengono la musica d’autore tra i più giovani”.

Per Ron si è trattato di “Un evento bellissimo, nuovo, pieno di curiosità, di musica e di strumenti musicali che amo tantissimo. Ma anche pieno di cultura. C’è una atmosfera bellissima, ci siamo divertiti e ci siamo ripresi un po’”.

“Con questa edizione - ha affermato Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex - siamo tornati alla versione del festival pre-pandemico, che abbiamo voluto festeggiare con la chitarra, come si potrà notare dalla line up. Tre giorni e nove concerti, happening sulla rotonda del lungomare di Taranto. Ed è questa una caratteristica del Medimex 2023.

L’altra caratteristica importante è che i grandi nomi della musica internazionale sono funzionali a creare grande attenzione sulla parte che riteniamo davvero importante, cioè il fatto che il tessuto del sistema musicale pugliese ne esca arricchito. Tutto questo è avvenuto, perché è un numero da record per Taranto: panel e workshop tutti pieni, così come è pieno il luogo nel quale abbiamo tenuto gli show case; presenza record degli operatori, dei programmatori nazionali che vengono ad ascoltare i nostri gruppi; seguitissime le iniziative di formazione e di educational tipo la Factory, dove i nostri giovani autori, produttori e dj incontrano tutor nazionali per migliorarsi. Insomma - ha concluso Veronico - è stata una edizione che ha superato le nostre aspettative”.

Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, finanziato a valere sul POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 il futuro alla portata di tutti Asse VI Azione 6.8 realizzato nell’ambito dell’accordo tra Teatro Pubblico Pugliese e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, in collaborazione con Assessorato alle Politiche Giovanili Regione Puglia/ARTI con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e con il contributo di Birra Raffo, birra ufficiale del Medimex, Taranto 2026 XX Giochi del Mediterraneo.

