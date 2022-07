Med.it, il nuovo magazine de L'isola che non c'è - Latiano

Med.it Magazine è la nuova rivista periodica edita dalla Fondazione culturale “L’Isola che non c’è”, alla quale aderiscono oltre 250 personalità del mondo della Università (i rettori degli Atenei del Sud), della Politica (ministri, governatori regionali - ex ed in carica - e in carica: da Vendola a Fitto, da Emiliano a Bardi della Basilicata, a Toma del Molise), a firme del giornalismo (da Angelo Maria Perrino a Franco Di Mare, da Enzo Magistà a Lino Patruno e Beppe De Bellis), ma anche Ambasciatori, Arcivescovi, sindaci e artisti, come Al Bano Carrisi.

Al Bano (Lapresse)Guarda la gallery

La rivista si occuperà di temi come Ambiente, Alimentazione, Agricoltura, Università Trasporti, Ricerca e Mediterraneo. Direttore responsabile della pubblicazione è Franco Giuliano, già capo servizio de La Gazzetta del Mezzogiorno (e fondatore della stessa Fondazione).

Sul primo numero le interviste al Ministro dell’Università e della Ricerca Messa, dall’architetto Boeri; e interventi a firma dei rettori Bronzini (Uniba), Garzoni (LUM, e Limone (Unifg). La tiratura iniziale sarà di circa 12 mila copie e verrà distribuita a bordo dei treni Italo Ntv, (sull'intera rete nazionale), sui treni delle Fal (Ferrovie Appulo Lucane), su quelli della Ferrotramviaria, negli Aeroporti di Puglia e all'interno del Teatro Petruzzelli, in occasione degli spettacoli in programma.

A garantire l’autorevolezza della rivista un Comitato scientifico composto da importanti nomi, dal presidente di Svimez a scienziati di fama internazionale.