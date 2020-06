Meloni e Salvini a Bari per Fitto e per la ripartizione dei sindaci

Il pellegrinaggio del centrodestra in Puglia - per il lancio del candidato alla presidenza della Regione e per la ripartizione dei sindaci nei vari comuni oiù o meno grandi - è cominciato: ad inaugurarlo è stata Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, a Villa de Grecis a Bari; oggi e domani sarà la volta di Matteo Salvini ad Adria (Good for Food) e all'Hotel Palace di Bari; a seguire è previsto l'arrivo anche di Silvio Berlusconi o di Antonio Tajani per Forza Italia.

Con Giorgia Meloni. per il lancio ufficiale di Raffaele Fitto - alla candidatura finalmente unitaria del centrodestra - il deputato Marcello Gemmato, il coordinatore regionale Erio Congedo e il vice coordinatore Francesco Ventola.

L'approccio di Giorgia Meloni dopo i rituali non è stato molto dolce verso i pugliesi, di cui "vorrebbe liberarsi": “Il primo naturalmente è Michele Emiliano, che ha dovuto ricorrere alle primarie perché non aveva nemmeno il consenso della sua coalizione. Un problema, invece, che non si pone per Raffaele Fitto che ha il consenso della coalizione e dei pugliesi e che non è tipo che si fa imporre le decisioni da Roma. E noi da Roma non abbiamo decisioni da imporre a nessuno”.

"Oltre a Michele Emiliano - ha proseguito Giorgia meloni - c'è un altro pugliese da mandare a casa, si chiama Giuseppe Conte perché le risposte che stiamo vedendo a livello nazionale non vanno bene".

“Stiamo costruendo una grande forza - ha quindi continuato la leader di Fratelli d'Italia - che possa governare la Regione Puglia, sono molto fiera che sia Fratelli d’Italia a fare da porta bandiera in questa sfida per la presidenza della Regione Puglia. Abbiamo scelto Fitto perché ha una storia di amore per questa regione e una storia fatta di concretezza. Non è mai superficiale, hanno cercato di convincerci che uno vale uno, ma non funziona così. Raffaele è una persona competente che ha già dimostrato di sapere dare tanto alla Puglia, una persona che oggi fa una scelta di amore: non so quanti altri avrebbero scelto di tornare nella propria terra mentre è copresidente di uno dei più importanti gruppi europei".

"Con Fitto - ha ribadito - la Puglia la portiamo in Europa. Quando parliamo di Xylella, bene Fitto in Europa cercava aiuti mentre Emiliano strizzava l’occhio ai 5Stelle”.

Chiamata infine a dire la sua sul tema della leadership nel centrodestra, Meloni ha concluso: "Non è ciò a cui sto lavorando, non mi appassiona. Lavoro perché il centrodestra possa governare nel minor tempo possibile. Oggi sappiamo i pesi all’interno del centrodestra poi vedremo se saranno modificati. Non ci sono divisioni nel nostro campo, lo dimostreremo nei prossimi giorni. Gli avversari parlano di divisioni perché hanno paura della nostra compattezza".

Il leader della Lega Matteo Salvini sarà in Puglia per una serie di incontri a Bari, Andria, Corato, Ceglie Messapica e Foggia.

Il tour del leader della Lega ruoterà attorno ai due appuntamenti di giovedì ad Andria presso il locale Good for Food (h. 19,15) per la presentazione del candidato sindaco del centro-destra; venerdì invece Matteo Salvini insieme al Segretario Regionale Luigi D’Eramo, al Candidato Vice Presidente della Regione Puglia Nuccio Altieri e ai candidati sindaco della Lega, sarà al Palace Hotel di Bari alle ore 11.

"È ora che la Puglia cambi passo per dare una azione incisiva e nuova rispetto ai tanti fallimenti della sinistra negli ultimi 15 anni - ha dichiarato Luigi D'Eramo - è ora di rimettere al centro dello sviluppo della Puglia l’agricoltura, il turismo, l’apertura di cantieri pubblici e privati. È ora di dare servizi efficienti ai cittadini sia nella sanità che nell’istruzione dei ragazzi a partire dagli asili nido".

"Se oggi il centro-destra si presenta coeso, forte e unito è grazie a Matteo Salvini - ha aggiunto D'Eramo - che ha messo l'interesse dei cittadini pugliesi al primo posto anziché puntare esclusivamente agli interessi di partito. Gli uomini e le donne della Lega hanno fatto un passo indietro per farne uno importante e decisivo, tutti assieme, avanti verso il futuro".

Le fibrillazioni, però, non mancano soprattutto dopo che "la quadra" per il via libera alla candidatura Fitto è stata trovata con la contropartita della nomina dei candidati sindaci, che ha acceso il malcontento in Forza Italia o almeno in quanti avevano già avanzato ipotesi di corsa verso i diversi Palazzi di Città.

"Siamo felicissimi di accogliere il segretario federale nella prima visita dopo il lockdown - ha sottolineato il deputato del Carroccio, Rossano Sasso, aggiungendo - seguiremo le indicazioni del tavolo nazionale che, alla Lega, attribuisce non solo la vicepresidenza della Regione, carica per la quale designiamo Nuccio Altieri, ma anche l’indicazione della candidatura per i tre principali Comuni della Regione al voto. Se qualcuno non è d’accordo se ne farà una ragione, le indicazioni romane sono queste".

