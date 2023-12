Michele Cassano, il Calendario orientato ad Est per il 2024

L’ago meridiano di Michele Cassano, che puntualmente si concretizza in forma artistica col calendario del Nuovo Anno, non punta a Nord - come quello della bussola tra le mani screpolate dei marinai e degli esploratori - ma è orientato orgogliosamente verso Est: come la tradizione cristiana voleva lo fossero le Cattedrali, le Chiese e le Basiliche d’ogni latitudine.

Bari: Versus Solem Orientem, questo il titolo del suo almanacco fotografico - trasformato in letture artistiche tecnico/espressive di un appassionato dello ‘scatto’ e del pennello - dedicato, per il 2024, alla luce dell’alba: quella che quotidianamente ha la meglio sul buio della notte, segnando il nuovo inizio esaltato e celebrato solennemente con l’arrivo di ogni nuovo anno.

Coffa e vedetta per Michele Cassano e per i tanti amici fotografi, con i quali ritrovarsi per le silenziose e originali “battute di caccia” - ricche di emozioni, riflessi suggestivi e riverberi salmastri - il Lungomare di Bari: città che da sempre guarda ad Oriente, con speranza e intraprendenza, ma anche con spirito d’accoglienza e attitudine ad ogni tipo di scambio e virtuosa contaminazione.

Giallo oro le tonalità dominanti per ogni momento immortalato, con venature talvolta accese di rosso carminio altre volte attutite da velature ametista e sfumature ambrate, che fanno di ogni attimo mattutino un’opera d’arte della Natura unico e irripetibile: da cogliere con rapimento solo svegliandosi di buon’ora. Proprio come facevano i cacciatori d’ogni tempo e d’ogni dove.

“Ho sempre privilegiato, vedere questo momento della giornata: dove la notte si dilegua e s’iniziano e vedere le prime luci e i colori del nuovo giorno, che porta speranza e novità”, scrive Michele Cassano nell’introduzione al Calendario, che presenta in copertina il classico “lampione tetragono” del lungomare barese.

Ma Cassano, con questo sue ennesimo gesto di affetto e di amore verso la città natale, lancia anche una proposta che mi sento non solo di condividere, ma di perseguire e promuovere con convinto entusiasmo, attraverso l’azione di divulgazione del progetto che la Compagnia degli Exsultanti ha avviato per far riconoscere “I Rosoni di Puglia” Patrimonio Mondiale dell’Umanità tutelato dell’UNESCO. Un’altra testimonianza ‘plurale e diffusa’ di relazione con la luce, che canta la rigenerazione, lo stupore e la meraviglia, nonché il legame impalpabile - ma concreto - tra il terreno e il divino.

Lo racconta lui stesso: “Una mattina ho proposto ad alcuni parenti di mia moglie - provenienti da Padova - che soggiornavano a Bari, di alzarsi presto e di venire a vedere l’alba. Per loro è stata un’emozione unica e a distanza di alcuni anni si ricordano ancora quell’esperienza e quei momenti così emozionanti. Ed allora ecco la proposta: ‘Perché non organizzare per i baresi e per i tanti turisti che arrivano a Bari, oltre ai soliti giri per la città e dintorni, la vista delle albe, che vanno in scena ogni giorno nel cielo di Bari e farle diventare un momento di arte, cultura e luogo di ritrovo?’”

Questo il sogno di Michele Cassano. Un sogno che non svanisce all’alba, ma che per essere realizzato non può che cogliere l’esortazione-invito del "barivecchiano di stampo autoctono". Perché, come tutti sanno, i sogni per realizzarli…. bisogna svegliarsi!

Auguri e serenità per un magnifico 2024!

