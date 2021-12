Michele Traversa coordinatore di Puglia Favorevole - Bari

Michele Traversa, nominato nella sede centrale del capoluogo pugliese, dal Responsabile regionale Gigi Leonetti, sarà il Coordinatore Politico Città Metropolitana di Bari del nuovo movimento politico Puglia Favorevole.

"Puglia Favorevole - ha dichiarato il coordinatore Leonetti - deve contribuire a costruire una nuova stagione politica, in cui si riscoprano le radici popolari, solidali e democratiche e la politica sia l’artefice vera delle scelte, scelte fatte sempre dai cittadini".

"Puglia Favorevole - ha aggiunto Leonetti - giorno per giorno sta pian piano crescendo, molte persone stanno aderendo da tutta la regione a questo progetto e stiamo nominando i vari coordinatori delle sei province regionali. Qualche giorno fa è stato nominato coordinatore Politico Città Metropolitana di Bari “Puglia Favorevole”, Michele Traversa. Scrittore, giornalista, esperto di turismo e spettacolo, un vero professionista barese che ama veramente la propria terra.

Leonetti, infine, ha sottolieneato che Puglia Favorevole farà sentire la sua voce: "La voce dei cittadini scontenti di questa politica, la voce dei più bisognosi. Questo movimento - ha poi concluso - parteciperà con il suo simbolo a tutte le competizioni elettorali che ci saranno prossimamente nelle sei province e alle prossime elezioni regionali".

Michele Traversa - Laurea in Scienze Politiche presso Università degli studi di Bari e Laurea Honoris Causa in Lettere e Filosofia presso Università Cattolica di Tamil Nadu in India. Giornalista Pubblicista e scrittore, formatore, copywriter e social media manager. Esperto di turismo, spettacolo, gastronomia e tecnologia. Da 25 anni referente per il turismo, cultura e tradizioni Pugliesi e Nazionali nel mondo. Collabora con le principali riviste e tv italiane e straniere che si occupano del settore turistico Pugliese e nazionale.

Autore di libri e documentari di viaggio e di mostre fotografiche rappresentando la nostra cara Puglia in Italia e nel mondo con le nostre tradizioni e il nostro grande menting'pot culturale. Direttore responsabile ed editore del quotidiano on line LSDmagazine con sedi e collaboratori sparsi a Bari, Milano, Tirana, Madrid, Berlino, Londra e New York. Ambasciatore dell’Accademia della Gastronomia Storica Italiana e organizzatore di eventi, seminari di studi e meeting con ospiti internazionali.