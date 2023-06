Minervino di Lecce, 'puddrhi' salvadanai artistici per alunni

A poche ore dalla conclusione dell'anno scolastico: ospiti d'onore, in sala consiliare a Minervino di Lecce, gli alunni della Scuola secondaria accolti dal Sindaco e dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Gli alunni dell'istituto Comprensivo sono stati convocati per una consegna davvero speciale, dando seguito a quanto espresso nella delibera di Giunta Comunale n.101 del 31 maggio 2023, i ragazzi hanno trovato Sindaco e Assessori pronti ad accoglierli davanti ad una sfilza di bianchi e caratteristici "puddrhi" (salvadanai realizzati dai maestri ceramisti di Cutrofiano, Fratelli Coli').

"Abbiamo pensato - ha spiegato la Vice Sindaco Maria Antonietta Cagnazzo - ad un dono che motivi i nostri ragazzi verso un rapporto più funzionale con il denaro. Saper mettere da parte, fare piccole rinunce dentro un'attesa pedagogica, che restituisce valore e senso ai desideri e alla soddisfazione di poter spendere consapevolmente, è questo il senso del Puddrhu".

E parlando ai ragazzi, subito dopo aver espresso i suoi auguri per una buona estate e l’auspicio di un cammino verso nuove e fruttuose avventure scolastiche alle terze medie, il Sindaco Ettore Caroppo ha affermato: "Bisogna imparare fin da piccoli la lezione della 'coperta sempre troppo corta', una metafora necessaria a comprendere che essa va dunque amministrata con attenzione e cura, secondo scelte e principi. Vogliamo farvi sperimentare questo e lo facciamo concretamente, donandovi una somma di 2.000 euro, che gestirete per iniziative della scuola, con un esercizio di scoperta del funzionamento di un Bilancio".

"Vi chiedo inoltre - ha proseguito il Sindaco - di pensare anche ad iniziative che portino entrate al Vostro Bilancio, così potrete aggiungere anche delle iniziative concrete che aumentino le risorse che avete a disposizione“. Oltre la somma assegnata, ai ragazzi è stata offerta la possibilità di confrontarsi con il Responsabile degli Affari Economici del Comune per piccole e importanti nozioni di economia perché come dice il Sindaco “Si conosce autenticamente la Cosa Pubblica e il suo funzionamento solo sperimentando, solo mettendosi in gioco direttamente".

Grande la sorpresa dei ragazzi dinnanzi al simbolico assegno e alla cifra di duemila euro assegnata. La Baby Sindaco, Aurora Cerullo, emozionata ringrazia a nome della "sua" comunità scolastica "siamo grati per questo segno e vi promettiamo impegno verso iniziative che facciano il bene di tutti nella nostra scuola".

Anche la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Minervino di Lecce, Silvia Martina Albertone, ha voluto commentare l’iniziativa: “Credo sia stato un gesto di grande fiducia da parte del Sindaco e dell'Amministrazione al Consiglio Comunale dei Ragazzi, sicuramente contribuirà ad aumentare il senso di responsabilità, di capacità decisionale e di scelta dei nostri ragazzi. Siamo grati all'Amministrazione e al Sindaco per tutti per i gesti di apprezzamento e di condivisione che si sono susseguiti durante l'anno scolastico e concludere con questa bella iniziativa dà sicuramente un valore aggiunto al lavoro che i docenti in primis e poi l’amministrazione comunale hanno portato avanti nel segno della partecipazione e della condivisione”.

