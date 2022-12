Modugno, 'La Resilienza economica, sociale ed ambientale'

Dopo “Una nuova visione di sviluppo”, pubblicato nel 2020 e “La rinascita economica” dell’anno scorso, Antonio Stragapede, referente della “Sezione Ambiente” della Camera di commercio di Bari, fa tris. E lo fa con un libro che tratta il tema de "La Resilienza economina, sociale ed ambientale" - Secop Edizioni, con il quale intende fare due cose collegate tra loro.

La pubblicazione vuole essere una guida (positiva) alle giovani generazioni, per offrire loro - in mezzo a tanta confusione, tanta incertezza e tanti dubbi - una visione efficace, con la voglia di attuare formule innovative di gestione economica, ma anche attraverso la scelta delle nuove professioni. Nel contempo, l’autore vuole fare chiarezza su alcune parole e concetti che da tempo sentiamo quotidianamente, ma su cui si fa fatica a capirne le sfumature.

Resilienza, innanzitutto, tanto usato in economia, ma senza quel reale valore iniziale, psicologico e sociale, presente nella nostra società. "Resilienza - sottolinea Stragapede - è stato accostato all'economia, quando prima di tutto è un termine personale, quasi introspettivo. Ma anche sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), considerata la panacea dei mali post-Covid, soprattutto per gli enti locali, ma che si sta scontrando con la burocrazia e la guerra in Ucraina".

“Questo mio ottavo libro - scrive l'autore nella Premessa - vuole essere un mio modesto contributo ad indicare la strada giusta per il nostro Paese relativamente al sistema economico, sociale ed ambientale”.

La prima uscita formale, con la presentazione del libro, è fissata Giovedì 15 dicembre alle 18.30, nella sala “Beatrice Romita” al comando della polizia locale di Modugno. Ci saranno i saluti del sindaco Nicola Bonasia e dell’assessore alla Cultura Antonio Alfonsi. Dialogheranno con l’autore i giornalisti Michele Cotugno Depalma, Roberta Marinelli e Antonio V. Gelormini con l'introduzione del commercialista Francesco Leone.

