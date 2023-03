Modugno, 'Lasciare i fiori al vento' di Irene Ricci

Venerdì 10 marzo alle 18,30 nuovo appuntamento per la rassegna letteraria a cura di Antonio Stragapede - Rinascita per Modugno, con la psicoterapeuta Irene Ricci, esperta di dinamiche adolescenziali, e il ultimo lavoro "Lasciare i fiori al vento" - Kimerik Edizioni.

Ricci ModugnoGuarda la gallery

Quanto sono fragili gli adolescenti del terzo millennio? Le pagine di cronaca sono piene di dolore e angoscia per migliaia di giovani che soffrono la competizione e la mancanza di socialità. I social network e la pandemia li hanno resi ancora più distanti, richiedendo uno sforzo educativo sempre maggiore. Cosa accade ai nostri millennials? Questi gli spunti per l'introspezione critica al libro.

La vita di ognuno di noi è caratterizzata da momenti che ci rimangono impressi nella mente e ci accompagnano lungo il cammino. Episodi positivi e negativi che ci portano a essere quello che siamo e influenzano il nostro futuro e le decisioni che prenderemo. L'autrice ci racconta di vari episodi che interessano persone diverse, che lei ha conosciuto grazie alla sua professione di psicoterapeuta. Favorendo l'incrocio delle varie sfumature che caratterizzano le esperienze di ognuno di noi, dalla rabbia alla commozione, dalla paura alla gioia, dal risentimento alla vergogna.

Ricci Fiori VentoGuarda la gallery

In un mondo che spesso si dimentica dei sentimenti a favore del materialismo, Irene Ricci ci fa ricordare che non è un oggetto che fa un individuo, ma ciò che vive, chi incontra, le scelte che fa, giuste o sbagliate che siano. Raccontando alcune vicissitudini ci permette di fare un viaggio introspettivo, porta la mente a riflettere, a pensare e, a volte, anche il cuore si commuove.

Si tratta di una lettura interessante e piacevole, ci dà modo di incontrare un arcobaleno di esseri umani, di entrare per un attimo a spiare le loro esistenze per farci comprendere quanto sia difficile e allo stesso tempo meraviglioso lottare per essere felici. In questo lavoro, Irene Ricci dimostra una delicatezza estrema nel raccontare i sentimenti, narra di queste vicende in maniera leggera e rispettosa. Risulterà facile affezionarsi a ognuna delle figure che incontrerete lungo questo viaggio denso di emozioni e sensazioni intense.

(gelormini@gmail.com)