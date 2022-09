Modugno, nuovo coordinatore per il movimento Puglia Popolare

A Modugno (Ba) il movimento Puglia Popolare rinnova gli organi del suo direttivo cittadino. Pinuccio Trentadue è il nuovo Coordinatore Cittadino di “Puglia Popolare”, il movimento politico voluto fortemente negli anni passati dal già senatore Massimo Cassano, che ne è anche coordinatore regionale.

Ad affiancarlo ci sarà Giuseppe Roberto, nel ruolo di Vice Coordinatore cittadino, mentre costituiranno il nuovo direttivo Patrizio De Sio con delega alla Segreteria, Organizzazione e Comunicazione, Simona Vitucci con delega ai Rapporti istituzionali, Rossella Di Cristo con delega alle Politiche per la Famiglia, Vita Cozzi con delega alle Pari Opportunità, Stefano Romita con delega alle Attività culturali, Programmazione e gestione Eventi e manifestazioni, nonché Politiche dello Sviluppo economico del Centro storico, Fabrizio Colavecchio, Michele Pesce, Pino Germinario e Domenico Marzano.

Il gruppo è lo stesso che alle scorse amministrative del 2020, a Modugno, ha conseguito il 7,2% dei consensi, con 1689 preferenze, concorrendo nella coalizione di centro sinistra e conseguendo un solo seggio in seguito alla elezione di Nicola Bonasia.

“Ringrazio Massimo Cassano per la fiducia accordatami - ha detto il neo coordinatore - il mio impegno sarà costante, con l’obiettivo di far crescere sempre di più il movimento nella Città di Modugno, in continuità con il lavoro svolto da chi mi ha preceduto”.

