Modugno (Ba), ripartono i 'Venerdì letterari' esordio con Gabriella Genisi

Si parte venerdì 13 ottobre con Gabriella Genisi e il suo “L’Angelo di Castelforte” e si chiude, venerdì 1° dicembre, con il libro di Enzo Quarto e Vito Zaza “In verità vi dico”. In mezzo altri sei appuntamenti, tutti rigorosamente di venerdì.

Direttivo Rinascita per ModugnoGuarda la gallery

Dopo il successo della prima edizione, tornano i “Venerdì letterari” dell’associazione “Rinascita per Modugno” (presidente Antonio Stragapede), otto appuntamenti con volumi con cui spaziare dalla poesia, alla letteratura, passando dalla introspezione alla storia.

Modugno Venerdì 2023Guarda la gallery

Lo start, come detto, è venerdì e ad aprire la rassegna ci sarà la “mamma” di Lolita Lobosco, Gabriella Genisi, che presenterà, dialogando con la giornalista Roberta Marinelli; “L’Angelo di Castelforte”. A seguire, poi, in programma: Federico Lotito e la “Punteggiatura non è il mio forte”, che dialogherà con il giornalista Marino Pagano (venerdì 20 ottobre); Bianca Versienti con “La strada dei pini d’inchiostro” presentato dal giornalista Michele Cotugno Depalma (venerdì 27 ottobre).

Dimenticare ManzoniGuarda la gallery

A seguire Francesco Serafino con “Chi erano i Thunders e altri racconti” intervistato dal giornalista Saverio Fragassi (venerdì 3 novembre); Luciana De Palma, invece, presenterà “Piccoli inconvenienti prima della felicità” con la psicologa e psicoterapeuta Irene Ricci (venerdì 10 novembre); Michele Marolla e tutti gli altri autori, invece, discuteranno di “Futuro anteriore e altri racconti” (venerdì 17 novembre); Trifone Gargano avrà modo di parlare del suo ultimo volume, “Dimenticare Manzoni”, con il giornalista Antonio Gelormini (venerdì 24 novembre); Enzo Quarto e Vito Zaza parleranno di “In verità vi dico..” con il giornalista e docente Mario Sicolo.

In verità vi dicoGuarda la gallery

Tutti gli eventi si svolgeranno alla sala “Beatrice Romita” del comando della Polizia locale (via Maranda, 52). Con tutti gli autori dialogherà anche il presidente di “Rinascita per Modugno”,

(gelormini@gmail.com)