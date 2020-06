Modugno, Stragapede presenta 'Una nuova visione di sviluppo'

Agroalimentare, turismo, energia sostenibile, formazione e innovazione tecnologica, ricerca, finanziamenti europei, Zone economiche speciali, logistica e trasporti.

C'è l'imbarazzo della scelta tra i tanti i temi di interesse di “Una visione di sviluppo”, nel confronto-dialogo sul libro che il presidente di “Rinascita per Modugno”, Antonio Stragapede, presenterà mercoledì 17 giugno, alle 19.00, al ristorante “Panacea” (vico Conte Stella, a Modugno).

Il volume, edito da “SECOP edizioni”, è un interessante e utile approfondimento sul presente, perché si focalizza sulla situazione economica pugliese e non solo, ma soprattutto sul futuro, perché l’autore, anche grazie alla notevole esperienza in materia di creazione di impresa e di gestione dei progetti comunitari di cooperazione internazionale, delinea quali saranno gli elementi su cui investire e insistere per avere una nuova visione di sviluppo, non soltanto in ambito locale.

A dialogare con l’autore ci saranno Michele Cotugno Depalma, giornalista del “daBITONTO”, Antonio V. Gelormini, caporedattore di “Affaritaliani.t - Puglia”, Roberta Marinelli, giornalista de “Il Cardo possibile”.

L’ingresso è gratuito.