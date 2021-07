Mola di Bari, Bruno Tabacci visita il quartier generale SITAEL

Al quartier generale di SITAEL a Mola di Bari, la visita del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche aerospaziali, Bruno Tabacci.

La delegazione, accolta dal fondatore del Gruppo Angel Cav. Lav. Vito Pertosa e dalla Presidente di SITAEL Chiara Pertosa, era composta dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio e Segretario del COMINT, Gen. Luigi Francesco De Leverano e il Presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia.

Lo stabilimento di Mola di Bari, che si estende ad oggi su una superficie di 30.000 mq tra uffici ed aree produttive ed ospita più di 300 fra ingegneri, fisici e tecnici specializzati, rappresenta il centro di progettazione e sviluppo, produzione e test di sistemi spaziali della multinazionale, le cui attività di ricerca e sviluppo si avvalgono delle competenze di eccellenza degli ulteriori 80 ingegneri e scienziati delle sedi di Pisa, Forlì, Roma, Treviso, Veria (Grecia) ed Adelaide (Australia).

Il piano strategico di SITAEL prevede un importante programma di crescita occupazionale con l’assunzione di professionisti altamente specializzati, nonché l’inserimento di giovani diplomati che intraprenderanno un corso di alta formazione per diventare “supertecnici” per l’industria dei satelliti, con periodi di formazione in azienda.

In questo scenario di forte crescita occupazionale infatti, che richiede la creazione di competenze ad hoc difficili da reperire sul mercato, si inquadrano gli accordi sinergici finalizzati alla ricerca e alla formazione, siglati alla presenza degli ospiti dal Managing Director Operations SITAEL, Pierluigi Pirrelli, con il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, per l’istituzione di un Dottorato di Ricerca industriale e da Chiara Pertosa, Presidente SITAEL, con la Presidente dell’ITS Cuccovillo di Bari, Lucia Scattarelli, per la formazione tecnico pratica dei nuovi assunti.

“Ringraziamo - ha dichiarato Chiara Pertosa, Presidente di SITAEL - il Sottosegretario Tabacci, il Generale De Leverano, il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Saccoccia, insieme a tutto il Consiglio di Amministrazione e gli eccellenti manager e scienziati di cui l’agenzia è dotata, per la spinta propositiva che viene data a tutta l’industria spaziale italiana.”

“Ho particolarmente apprezzato - ha sottolineato il Sottosegretario Bruno Tabacci - l’iniziativa di SITAEL di puntare ad una forte integrazione tra scuola, formazione e lavoro. Dobbiamo preparare le attuali e future generazioni di professionisti, affinché abbiano l’intelligenza ma anche la manualità necessarie, per affrontare tutti quei compiti complessi e ad alta precisione che le nuove tecnologie impongono”.

