'Mondi Paralleli', con la Primavera il nuovo singolo di Daniela Mastrandrea

Dal concerto post natalizio "Il Rosone, sigillo di pace" nell'incanto della Cattedrale di Troia, alla presentazione del suo nuovo singolo, "Mondi paralleli", che annuncia la Primavera e anticipa il prossimo album di Daniela Mastrandrea, in uscita il 3 aprile (data presunta in un primo momento della fine dell'incubo Coronavirus). Un modo come un altro per mantenere viva la speranza e predisposrsi alla rinascita del dopo crisi.

Mondi Paralleli rappresenta la dualità che da sempre mi abita - dichiara la compositrice e pianista - i miei opposti, due mondi paralleli in lotta tra loro. Viviamo in un mondo apparente e sotto la superficie si nascondono vari livelli di profondità. Io cerco di individuarli e portarli a galla di volta in volta. Non è semplice ma se si è in ascolto, tutto si rivela".

La performance è l'esecuzione del brano sul suggestivo ponte di Gravina in Puglia, al centro di un nuovo videoclip - in anteprima su Sound36 - ideato e diretto da Domenica De Leonardis, per un ritorno alla terra natia dell'autrice, che dopo aver girovagato nel 2019 tra Bari, Parigi, Venezia e New York realizza questa nuova clip nella sua Gravina in Puglia.

Gravina è una delle città più antiche al mondo con insediamenti risalenti al Paleolitico, più di 10.000 anni fa, e a 100 metri di profondità scorre nella roccia calcarea il torrente Gravina, affluente del Bradano, dividendo la città nuova dalla necropoli. A collegare queste due realtà distinte e contrapposte (i due mondi paralleli), un suggestivo ed imponente ponte romano, chiamato anche viadotto-acquedotto per la sua duplice funzione di collegamento e di rifornimento d'acqua. Mondi Paralleli nasce proprio al centro - senza tempo nè spazio - di questo dialogo tra passato e presente, tra storia e modernità, e rilancia l'idea del dualismo dell'essere umano.

Mondi Paralleli è già in pre-order a questo link: L’albumè già in pre-order a questo link: https://lnkfi.re/ MondiParalleli

