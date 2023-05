Monopoli, Tesmec Rail punta sull’innovazione 'green & digital'

Tesmec, società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, annuncia l’avvio dei lavori per il potenziamento industriale e organizzativo del polo di Monopoli, per rispondere ad un mercato in continua crescita.

Con uno sguardo sempre più globale, ma con radici forti in un territorio ricco di risorse e competenze come la Regione Puglia, Tesmec ha organizzato un evento durante il quale ha condiviso le proprie prospettive di sviluppo con le Istituzioni locali e tutti i dipendenti. Il Gruppo, presente in Puglia dal 2011 con gli stabilimenti e centri di ricerca di Monopoli e Bitetto della controllata Tesmec Rail, attiva nella progettazione, prototipazione e fabbricazione di mezzi d’opera ferroviari e sistemi avanzati per la diagnostica dell’infrastruttura ferroviaria, ha voluto così sottolineare il forte legame con il territorio pugliese e in particolare con l’indotto di Monopoli, presentando la propria strategia orientata all’innovazione tecnologica sostenibile e digitale.

L’attività di ricerca e sviluppo di Tesmec Rail si concentra sulla progettazione di veicoli e mezzi d’opera ibridi, bimodali ed elettrici che minimizzano l’impatto ambientale e sullo sviluppo di sistemi di diagnostica avanzata e soluzioni integrate per la gestione dei Big Data strategici per l’incremento della sicurezza delle infrastrutture. L’interesse del mercato è, infatti, sempre più rivolto a soluzioni con prestazioni elevate e consumi ridotti, nonché verso prodotti che garantiscano i più elevati standard di sicurezza.

L’evento ha visto la partecipazione di illustri relatori del mondo politico, istituzionale, imprenditoriale e accademico, oltre che del Top Management del Gruppo Tesmec, tra cui: Angelo Annese, Sindaco di Monopoli, Gianna Elisa Berlingerio, Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, Antonio De Vito, Direttore generale di Puglia Sviluppo, Cesare Pierpaolo De Palma, Presidente della Sezione Meccanica Elettrica ed Elettronica Confindustria Bari Bat, Giuseppe Macchia, Direttore DOIT Bari RFI, Sergio Camporeale, Professore Ordinario di Macchine a Fluido Politecnico di Bari.

Il Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni ha commentato: “Siamo orgogliosi di poter celebrare ancora una volta un importantissimo traguardo che getta le basi di una nuova fase di crescita. Il nostro obiettivo non è solo quello di rafforzare un polo di eccellenza in un territorio con grandi capacità ingegneristiche ed elevate expertise per lo sviluppo di progetti ad alto contenuto tecnologico nel settore ferroviario, ma anche di contribuire attivamente allo sviluppo di un’area in forte crescita come quella di Monopoli".

"Il Gruppo Tesmec - ha aggiunto Caccia Dominioni - è costantemente impegnato in un processo di innovazione continua e la nostra mission è quella di proseguire nell’attività di sviluppo di soluzioni tecnologiche in grado di anticipare le richieste del mercato. Ringrazio sentitamente la Regione Puglia, Puglia Sviluppo e il Comune di Monopoli per aver condiviso questa occasione con tutto il personale di Tesmec. Sono convinto che “fare sistema” sia una scelta vincente per affrontare al meglio le sfide del futuro.”

