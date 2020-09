MTD Award 2020 a Biagio Petrarolo per Maldarizzi4Business

Biagio Petrarolo, brand manager di Maldarizzi4Business è stato premiato con il MTD Award 2020 a Monza, durante il Vega Day, giornata celebrativa di Vega Editrice, che celebra i trent’anni dal primo numero de "Il Mondo dei Trasporti", testata iconica per chi si occupa di camion, veicoli commerciali e affini. La consegna del premio è avvenuta nelle sale del ristorante Saint Georges Premier, famoso punto d’incontro all’interno del parco di Monza.

Biagio Petrarolo è noto nel mondo dei camion e dei veicoli commerciali per la sua esperienza e capacità manageriale. La motivazione del premio non lascia dubbi: “Per il brillante impegno nella costituzione e nello sviluppo della nuova divisione Maldarizzi4Business del Gruppo Maldarizzi Automotive”.

Dopo varie esperienze italiane e internazionali, Petrarolo è rientrato in Puglia, per assumere la responsabilità di Maldarizzi4Business, divisione di Maldarizzi Automotive SpA (la più grande concessionaria dell’Italia meridionale: Gruppo FCA, Mercedes-Benz, Bmw e Mini). E’ stato chiamato alla guida di questa divisione per ottimizzare tutto il suo potenziale: Fiat Professional, Mercedes-Benz Van, noleggio, attività web, gare.

MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.p.A. - Fondata nel 1979 da Francesco Maldarizzi e affermatasi come una delle più importanti realtà italiane del mercato automobilistico, con sedi dislocate tra la Puglia e la Basilicata, Maldarizzi Automotive S.p.A. è leader nella vendita di auto nuove, usate, km 0, nei servizi di assistenza post-vendita, noleggio a medio e lungo termine e nell’assistenza e ricambistica dei più importanti marchi automobilistici.

Dopo aver ottenuto performance d’eccellenza anche con i marchi Renault, Lexus, Chrysler, e Dodge, Maldarizzi Automotive Group, nel luglio 2019, con la fusione delle sue Società (Millenia, Motoria e Unica), diventa Maldarizzi Automotive S.p.a. Oggi Maldarizzi Automotive S.p.A. è concessionaria ufficiale Gruppo FCA – Fiat Chrysler Automobiles; Mercedes-Benz, AMG Performance Center e Mercedes-Benz V e Vans; BMW, BMW i, BMW M e MINI con divisione Elettrica e Ibrida; oltre all’assistenza autorizzata per il brand Smart. Della Maldarizzi Automotive S.p.A. fa parte anche la divisione Maldarizzi 4Business, che si rivolge al segmento verticale dei veicoli aziendali, commerciali, flotte e noleggio.

