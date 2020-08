Mudugno, Antonio Stragapede candidato sindaco centrodestra

Sono intervenuti al gran completo i vertici provinciali del centrodestra a Modugno, per la presentazione della coalizione che sosterrà Antonio Stragapede: candidato sindaco unitario nella città più industriale dell’hinterland barese.

Da Francesco Paolo Sisto, coordinatore provinciale di Forza Italia a Bari - in rappresentanza anche di Mauro D’Attis, coordinatore regionale Puglia - a Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale; ma hanno portato saluto e testimonianza di impegno anche Ignazio Tullo (Noi per l’Italia) - candidato regionale per il Nuovo Psi Puglia, Maurizio Lasagna candidato regionale per La Puglia domani, e Giuseppe Carrieri candidato regionale FI.

A mancare solo i rappresentanti della Lega, che mantiene il proprio candidato anche se più di una voce confermerebbe l’imminente decisione del passo indietro, a favore di un fronte comune che possa aumentare le probabilità di vittoria per Stragapede, anche alla luce di un centrosinistra estremamente frazionato, che si presenterebbe con ben tre candidati diversi, oltre quello del M5S.

Programma riassunto in 8 punti: 1) Ambiente: con salvaguardia per la salute dei cittadini e monitoraggio continuo dei livelli di inquinamento di modugno; 2) Politiche Sociali: con interventi concreti prt tutti coloro che vivono il disagio sociale; 3) Commercio e Artigianato: con sblocco delle autorizzazioni comunali commerciali, artigianali e di intrattenimento; 4) Zona Industriale: con agevolazioni di tipo fiscale e tributarie e riduzione delle tasse comunali; 5) Edilizia e Lavori Pubblici: con sblocco dell’edilizia e rifacimento del piano Regolatore Generale per adeguarlo all’odierna realtà; 6) Cultura: con la riqualificazione del Palazzo della Cultura e il rilancio di Casale Bisignano; 7) Sport: col ridare vita alla Piscina Comunale, per farne un Centro Polifunzionale utile non solo agli sport acquatici e non solo a Mudogno, ma anche per i Comuni limitrofi; 8) Il Comune aperto ai cittadini: con l’attivazione di un Centro plurale di servizi, per facilitare le relazioni coi cittadini.

L’occasione è stata utile anche per capire la composizione della coalizione di centrodestra, che conta su una forte presenza di liste civiche come Rinascita per Modugno, Donne per Modugno, Le Periferie per Modugno, nonché per sancire l’approdo in Forza Italia di Antonio Stragapede, che Francesco Paolo Sisto ha definito: “Competente, capace e determinato: qualità che con la radice liberale e il dinamismo di ‘candidato in progress’, lo rendo la scelta più adatta per la corsa verso Palazzo di Città a Modugno”.

