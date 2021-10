Museo Ebraico Lecca 'Dalla Terraferma alla Terra promessa'

Si inaugura presso il Museo Ebraico di Lecce (via Umberto I, 9) la mostra “Dalla Terraferma alla Terra Promessa: Aliya Bet dall’Italia a Israele, 1945-1948”, organizzata in collaborazione con Pugliapromozione, Museo EretzIsrael di Tel Aviv e Fondazione Museo della Shoah di Roma e patrocinata da Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Ambasciata d’Israele in Italia, UCEI e Università del Salento.

Alla conferenza stampa di presentazione della mostra interverranno: un rappresentante dell'Ambasciata d'Israele, Michele Emiliano (Presidente della Regione Puglia), Luca Scandale (Dirigente pianificazione strategica, Pugliapromozione), Stefano Minerva (Presidente, Provincia di Lecce), Maria Rosa Trio (Prefetto, Provincia di Lecce), Carlo Salvemini (Sindaco, Comune di Lecce), Fabiana Cicirillo ( Ass. Cultura, Comune di Lecce), Micaela Felicioni ( Rapporti istituzionali, Fondazione Museo della Shoah,Roma), Fiammetta Martegani (Curatrice, Museo Eretz Israel, Tel Aviv) e Fabrizio Lelli (docente di lingua e letteratura ebraica, Università dal Salento e Direttore del Museo Ebraico di Lecce).

Alle 18.00 è prevista l’apertura al pubblico della mostra Dalla Terraferma alla Terra Promessa: Aliya Bet dall’ Italia a Israele 1945 - 1948 e una visita guidata del Museo Ebraico di Lecce a cura di Fiammetta Martegani ( Curatrice della mostra insieme a Rachel Bonfil, Museo Eretz Israel, Tel Aviv) e Fabrizio Lelli (docente di lingua e letteratura ebraica, Università dal Salento e Direttore del Museo Ebraico di Lecce).

