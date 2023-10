Nancy Dell'Olio e l'attacco da Fratelli d'Italia Puglia

Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia (il capogruppo Francesco Ventola e i consiglieri regionale Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Michele Picaro) comunica che farà accesso agli atti sul lavoro svolto finora dall’avvocato Nancy Dell'Olio - Consulente regionale.

E in una nota diffusa gli stessi consiglieri commentano: “Deve aver raggiunto risultati al quanto significativi per il Turismo pugliese, se ora l’avvocato Nancy Dell’Olio viene chiamata, come leggiamo su 'La Gazzetta del Mezzogiorno', a essere ambasciatrice pugliese nel mondo per la Cultura".

“Altrimenti non si spiega - rincarano da Fratelli d'Italia - come mai dopo due anni da consulente di Pugliapromozione (a 6.500 euro al mese) ora il Teatro Pubblico Pugliese è pronto a farle lo stesso contratto di consulenza ‘scippandola’, appunto, al Turismo. Insomma, una consulente così contesa deve aver davvero prodotto risultati straordinari e siccome non sono stati mai rendicontati, come gruppo di Fratelli d’Italia, preannunciamo un accesso agli atti a Pugliapromozione per leggere le relazioni che l’avvocato cosmopolita avrà prodotto a fronte del compenso percepito.”