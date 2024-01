NAS Puglia, superlavoro dei Carabinieri durante le festività

Superlavoro, in Puglia come altrove, per i Carabinieri del NAS durante le festività natalizie e di di Capodanno: occasioni a ventaglio largo, per lo smaltimento di cibo in scadenza - nel variegato mondo della ristorazione - se non addirittura già scaduto.

A Taranto e in provincia, con la collaborazione del Direttore S.I.A.N. della ASL locale sono emersi illeciti di natura amministrativa (autrizzazioni edilizie mancanti), ma anche prodotti di magazzino in avaria: 160 quintali di farine conservate in un’attività di panificazione, in ambienti privi dei requisiti minimi d’igiene. Oltre a 50 kg di prodotti da forno con data di scadenza superata, alla cui distruzione si è subito proceduto.

Nel barese, invece, mirino puntato sui prodotti ittici: sia per la loro provienenza, che per le diverse metodologie di conservazione.