Nasce ‘The TOMS’ il progetto pugliese NFT per la promozione del turismo

Si intitola ‘The TOMS Puglia NFTourism’ il progetto di promozione turistica presentato a Bari nella ‘Sala Comitato’ di Confindustria Bari - Bat.

Il progetto – il cui nome strizza l’occhio ad uno dei simboli della tavola pugliese, i pomodori ciliegini – nasce dall’incontro fra 4 agricoltori digitali, come amano definirsi i creatori di The TOMS: Maddalena Milone, project manager, Domenico Serio, copywriter, Valeria Pisani, graphic designer, Carlo Patruno, esperto di digital marketing. Il loro obiettivo è portare la storia, le bellezze e i sapori della Puglia nel web 3, mettendo in connessione mondo reale e mondo NFT (Non-Fungible Token, una tipologia di token che viaggia su tecnologia blockchain).

Attraverso una galleria di immagini, che ritraggono il pomodorino TOM in luoghi identitari pugliesi o alle prese con avventure enogastronomiche d’eccellenza, il turista può scegliere e acquistare il diritto esclusivo a vivere esperienze uniche in Puglia. Si potrà anche accedere a soggiorni speciali nelle più belle strutture ricettive della regione, scoprire prodotti tipici, dai più famosi alle specialità di nicchia, creare tour personalizzati, partecipare a eventi nazionali e internazionali organizzati in Puglia con accessi riservati.

“L'industria turistica pugliese può capitalizzare il grande valore delle interazioni legate al mondo degli NFT - spiega Maddalena Milone, referente di The TOMS - abbiamo concepito questo progetto per rafforzare con nuovi strumenti di marketing l'attrattività dei nostri territori e dei prodotti che ne definiscono l'identità e che sono conosciuti in tutto il mondo ormai. Essere presenti sulle piattaforme di scambio degli NFT potrà consentire di raggiungere ulteriori utenti e alle aziende pugliesi di sperimentare nuovi canali in cui i molti player sono già presenti”.

La Puglia è la prima regione italiana a lanciare un progetto NFT di promozione turistica, acquisendo un prezioso vantaggio competitivo nel panorama turistico internazionale. Sono ancora poche, infatti, le iniziative già avviate nel mondo, come quelle di Dubai o di Miami, quest’ultima annunciata recentemente ma non ancora realtà.

“Innovazione e valore alla vocazione territoriale: sono queste le caratteristiche del progetto ‘The Tom, Puglia NFTourism’ che abbiamo apprezzato come strumento efficace del marketing turistico - ha aggiunto Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione - nel web, e nel mondo, c’è una modalità vacanziera in continua evoluzione, nella quale la Puglia deve essere presente come terra autentica ed aperta a tutto ciò che c’è di nuovo, sempre saldamente ancorata alla sua millenaria cultura mediterranea. Il gusto non uniformato, i sapori autoctoni sono un ottimo bigliettino da visita e un invito a scoprire e a viaggiare in Puglia”.

‘The TOMS’ gode del patrocinio di PugliaPromozione, Agenzia Regionale del Turismo, e della Sezione Turismo di Confindustria Bari-Bat.

“La nostra è una regione che può vantare innumerevoli bellezze - ha sottolineato Cosimo Ranieri, presidente della Sezione Turismo di Confindustria Bari-Bat - e può contare sulla creatività di aziende che non si sono fatte scoraggiare dalla pandemia. Anzi, continuano a guardare avanti e arricchiscono l’offerta turistica regionale con nuovi progetti, come quello presentato quest’oggi. Progetti che si innestano in un settore in piena salute, con volumi eccellenti ed una stagione che si è allungata”.

“Siamo sempre pronti a cogliere idee e istanze che contribuiscono a fare massa critica, a incrementare l’incoming turistico in Puglia - ha dichiarato, infine, Massimo Salomone, coordinatore del Gruppo Tecnico Turismo Confindustria Puglia - ed essere al fianco di iniziative che fanno parlare della nostra regione e della qualità dell’accoglienza garantita dagli operatori turistici pugliesi”.

Guarda la gallery

Sito web: thetoms-puglianft.com

* Video a cura di TRM