Necessità Riabilitative dell'età involutiva Congresso a Bari

L’Aula Magna G. De Benedictis del Centro Polifunzionale della Scuola di Medicina dell’Università di Bari, ubicata nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale (AOUC) Policlinico di Bari (piazza Giulio Cesare) ospiterà giovedì 14 dicembre, il congresso “Necessità riabilitative dell’età involutiva: dall’evento acuto al rientro a domicilio”, evento formativo ideato dall’Unità Operativa di Medicina fisica e Riabilitazione e Unità Spinale Unipolare (USU) dell’AOUC Policlinico di Bari e organizzato dal Presidio di riabilitazione San Giovanni di Dio di Adelfia, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER).

Il programma del congresso è stato strutturato per approfondire il tema della continuità dell’assistenza ai pazienti anziani che necessitano di attività riabilitativa una volta superato l’evento acuto provocato da patologie o traumi fisici. Un argomento di grande attualità nella società odierna, che registra un progressivo invecchiamento della popolazione: nel 2022 l'indice di vecchiaia per l'Italia riporta 187,6 anziani ogni 100 giovani (dato sovrapponibile per la Puglia rispetto a quello nazionale in base ai dati Istat).

E le patologie acute - degenerative, neurologiche, cerebro e cardiovascolari, eventi fratturativi - possono accelerare il progressivo decadimento delle funzioni biologiche e delle capacità psichiche e sociali, a cui va mediamente incontro l’individuo con il raggiungimento dell'età involutiva. Le problematiche osteoarticolari (es. artrosi delle grandi articolazioni e fratture) e cardiovascolari (es. ictus cerebrali, infarto miocardico acuto), si verificano più frequentemente durante la fascia d'età interessata (presenile e senile) e insistono spesso su quadri di salute generale già importanti, complicandoli.

“Proprio per questo l’Unità Operativa di Medicina fisica e Riabilitazione e Unità Spinale Unipolare dell’AOUC Policlinico di Bari ha pensato di dedicare all’argomento un evento interdisciplinare e multidisciplinare che coinvolge più specialisti, dai fisiatri con il loro team riabilitativo agli specialisti di Medicina Interna, Neurologia, Neurochirurgia, Ortopedia, che diventano importantissimi nella presa in carico del paziente in età involutiva", spiega la Presidente del congresso, Marisa Megna, professore ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa, Responsabile Didattico CdL Fisioterapia - Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze, Direttore pro tempore dell’UOC Medicina Fisica e Riabilitazione e USU, AOUC Policlinico di Bari.

“Spesso al termine di un ricovero ospedaliero, a seguito di un evento acuto, non è garantito un pieno recupero delle abilità funzionali del paziente. Questo deficit rende difficoltoso il rientro a casa, incidendo su una percezione di impotenza, alla quale si aggiunge inoltre un concreto rischio di ri-ospedalizzazione – osserva Raffaele Pio De Nittis, General Manager del Presidio di riabilitazione San Giovanni di Dio di Adelfia, annunciando che l’evento sarà occasione per annunciare l'erogazione di una borsa di studio intitolata a “Matteo Di Iasio”, destinata a una tesi di specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa A.A. 2022/2023. Illustrerà questo progetto di ricerca anche l’ing. Marco Bonerba, direttore del Presidio di San Giovanni di Dio di Adelfia.

Alla luce della necessità, sancita dall'Organizzazione Mondiale della Salute, di garantire la salute come completo benessere fisico, mentale e sociale, la riabilitazione, con gli adeguati setting e percorsi terapeutici, assume il delicato compito di restituire al miglior stato di autonomia e godimento del massimo livello di vita raggiungibile la persona, soprattutto ma non esclusivamente dopo un evento acuto. L'obiettivo, in una società in cui la prospettiva di sopravvivenza e di attività lavorativa si allungano sempre più, è supportare l'individuo nei propri bisogni personali e famigliari e nel tessuto sociale in cui essi sono inseriti, riducendo la fragilità connessa alle condizioni di salute cronico/ acute e socio-economiche, anche attraverso un proficuo e virtuoso collegamento ospedale-territorio.

L’ampio respiro del convegno è illustrato dal Direttore Sanitario del Presidio di Riabilitazione San Giovanni di Dio, Laura Belinda Rizzo, che pone l’accento sulla stretta collaborazione fra la struttura da Lei diretta e il mondo accademico: “Nell’ambito dell’evento congressuale, verrà affrontata la gestione riabilitativa delle malattie neurologiche e neuropsicologiche più frequenti nell’anziano, soffermandosi sia sui disturbi motori, che su quelli cognitivi e della deglutizione; si porrà l’accento sull’incidenza degli eventi fratturativi e la prevenzione degli stessi e si esamineranno le ricorrenti patologie che possono fare parte di quadri pre morbosi o istaurarsi secondariamente all’evento acuto. L’approccio riabilitativo delle disabilità su esposte garantirà un migliore successo terapeutico, con una riduzione di costi di ospedalizzazione, una maggiore compliance del paziente con un minor carico assistenziale per il caregiver e un più pronto ritorno al domicilio”.

Il congresso è suddiviso in quattro distinte sessioni scientifiche e si aprirà alle ore 8 con i saluti istituzionali da parte di: On. Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla Salute; Stefano Bronzini, Rettore dell’Università degli Studi di Bari; Alessandro Bertolino, Direttore Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (DiBrain) UniBa; Giovanni Migliore, Direttore generale AOUC Policlinico di Bari; Rosa Porfido, Direttrice Sanitaria AOUC Policlinico di Bari.

Sono responsabili della segreteria scientifica del congresso: Maurizio Ranieri (Associato di Medicina Fisica e Riabilitativa Università degli Studi di Bari (DiBrain) e Coordinatore didattico CDL magistrale Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie Università di Bari; Roberto Nardulli, neurologo-fisiatra; dott.ssa Laura Belinda Rizzo, fisiatra, Direttore sanitario Presidio territoriale di recupero e riabilitazione funzionale ‘San Giovanni di Dio’ Adelfia).

L’evento formativo è destinato alle seguenti figure professionali: Medico chirurgo (tutte le specializzazioni); Fisioterapista; Tecnico ortopedico; Terapista occupazionale; Psicologo;Logopedista.

Il provider, Satagroup srl, riconoscerà a chi frequenterà il corso 7 crediti ECM. Il corso è gratuito ma prevede l’iscrizione obbligatoria. Per saperne di più tel. 379.1042438.

Programma del Congresso:

ore 8:00 registrazione dei partecipanti

ore 8:30 saluti del presidente del congresso, prof.ssa Marisa Megna

Saluti delle Autorità:

Sottosegretario di Stato alla Salute, On. Marcello Gemmato

Rettore dell’Università degli Studi di Bari, prof. Stefano Bronzini

Direttore Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (DiBrain) Uniba, prof. Alessandro Bertolino

Direttore generale Azienda Ospedaliero Universitario Consorziale Policlinico di Bari, dott. Giovanni Migliore

Direttrice Sanitaria Azienda Ospedaliero Universitario Consorziale Policlinico di Bari Policlinico di Bari, dott.ssa Rosa Porfido

ore 8:50 Assegnazione premio nominativo elaborato di tesi di specializzazione più meritevole in Medicina Fisica e Riabilitativa AA 2022-2023 da parte del General Manager San Giovanni di Dio di Adelfia (dott. Raffaele De Nittis) e Direttore di Presidio (ing. Marco Bonerba)

ore 9:00 Direttore sanitario Presidio di Riabilitazione San Giovanni di Dio di Adelfia: dott.ssa Laura B. Rizzo.

Sessione 1- (moderatori: Pietro Fiore- Crocifissa Lanzillotti- Roberto Nardulli)

ore 9.15-9.30 - Riabilitazione nelle patologie neurologiche acute di maggiore rilevanza epidemiologica nell’età involutiva (M. Megna)

ore 9.30-9.45 Gestione farmacologica nelle alterazioni del tono muscolare (R. Marvulli)

ore 9.45-10.00-Disturbi della deglutizione nell’anziano (A. Craca – L. B. Rizzo)

ore 10.00-10.15 Aspetti nutrizionali nell’età senile (Barone)

ore 10.15.-10.30 La vescica nel paziente anziano affetto da disabilità neurologiche (L. De Palma)

ore 10.30-10.45- Turbe della deglutizione: intervento logopedico (C. Zanella)

ore 10.45-11.00-Programma fisioterapico nel recupero funzionale del paziente geriatrico (L. Milano)

ore -11.00 – 11.15 Discussione-Coffee break.

Sessione 2- (moderatori: Maurizio Ranieri - Giovanni De Fazio - Cristina Del Prete)

ore 11.20-11.35 Inquadramento clinico-terapeutico nel deterioramento cognitivo (A. Introna)

ore 11.35-11.50 Lesioni cerebrali nel soggetto anziano: approccio neurochirurgico (R. Messina)

ore 11.50-12.05 Valutazione neuropsicologica nei disturbi cognitivi (V. Giorgio)

ore 12.05-12.20-Training cognitivo logopedico (A. Dello Monaco-V. Lavermicocca)

ore 12.20-12.35 Parkinson e parkinsonismo: nuove tecnologie riabilitative (G. Lelli)

ore 12.35-12.50 La presa in carico riabilitativa sul territorio (C. Del Prete)

ore 12.50-13.00 Discussione

ore 13.00-13.30 Light Lunch.

Sessione 3 - (moderatori: Biagio Moretti - Andrea Santamato- Andrea Bernetti)

ore 13.30-13.45 Fratture nell’anziano: incidenza, comorbilità e trattamento chirurgico, PDTA aziendale e regionale a distanza di 8 mesi (G. Solarino)

ore 13.45-14.00 Prevenzione delle fratture nell’età involutiva (C. Laurentaci)

ore 14.00-14.15 Alterazioni dell’osso nella senescenza e strategie diagnostico-terapeutiche (A. Notarnicola)

ore 14.15-14.30 Trattamento riabilitativo nell’osteoartrosi e dell’osteoartrite: qual è il ruolo degli Integratori e della supplementazione dietetica (G. Farì)

ore 14.30-14.55: Discussione.

Sessione 4 - (moderatori : Vincenzo Palmieri -Manuela Sciuscio-Raffaello Pellegrino)

ore 14.55-15.10 Quando il disabile invecchia… (M. T. Amoruso)

ore 15.10-15.25 Modificazioni metaboliche, adattative e funzionali nell’invecchiamento: Sport terapia in aiuto (A. P. Amico)

ore 15.25-15.40 Linfedema nell’anziano: percorso terapeutico-riabilitativo (M. Sciuscio)

ore 15.40-15.55 Progetto riabilitativo respiratorio nel paziente anziano (L. Macchia)

ore 15.55-16.10 Gestione riabilitativa nell’incontinenza fecale in età involutiva (G. Frasca)

ore 16.10-16.25 Attività Fisica Adattata nel paziente anziano: al seguito e al fianco del percorso riabilitativo (F. Fischetti)

ore 16.25 Discussione e chiusura dei lavori.

Al termine compilazione questionario ECM.

