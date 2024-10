New Princes Group - Foggia: presenta il nuovo percorso di sviluppo

Princes Italia, principale trasformatore di pomodoro del Mezzogiorno, in concomitanza con la chiusura della campagna 2024, ha ospitato presso la sua sede di Foggia l’annuale incontro con i propri partner agricoli, alla presenza delle massime autorità locali.





L’incontro, oltre a rappresentare un momento di confronto sulla stagione, è stato l’occasione per presentare il nuovo percorso di sviluppo dell’azienda nell’ambito del gruppo New Princes. Una realtà che, in Italia, conta 16 stabilimenti e dà lavoro ad oltre 2,000 addetti che diventano 3,000 durante la campagna del pomodoro. Il Gruppo intende valorizzare le potenzialità di integrazione dei vari settori food in cui opera portando avanti immutati valori di attenzione e impegno a favore della sostenibilità a 360° della filiera agroalimentare in cui opera Princes Italia.

L’incontro, tenutosi presso la sede di Foggia ed al quale hanno preso parte il Presidente di New Princes, Angelo Mastrolia, l’Amministratore Delegato Gianmarco Laviola, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, il Procuratore Capo di Foggia Ludovico Vaccaro, il Vice Prefetto Vicario di Foggia Rachele Gandolfo, la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, la Presidente del Consiglio Comunale di Foggia Lia Azzarone, nonché i partner agricoli di Princes Italia, ha voluto rappresentare il forte impegno dell’azienda per il territorio in cui opera. L’obiettivo è quello di rafforzare sempre più la filiera produttiva della Capitanata, attraverso un sistema di collaborazione tra industria e mondo agricolo capace di competere a livello nazionale ed internazionale e creare valore per l’intera filiera dell’agrobusiness italiano.





L’azienda ha colto la presenza delle Istituzioni regionali e foggiane come un forte segnale di impegno reale e tangibile al fine di supportare questa importante filiera dell’economia pugliese che il mondo ci invidia.

Il Presidente di New Princes, Angelo Mastrolia e Gianmarco Laviola, Amministratore Delegato di Princes Italia hanno commentato “Siamo molto orgogliosi di questo nuovo percorso che esprime tutta la nostra capacità e impegno a favore della crescita della filiera in chiave tutta italiana; una propensione allo sviluppo che, tuttavia, tiene fede ai valori di attenzione alla sostenibilità ambientale ed economica, all’etica nel lavoro che contraddistinguono il nostro modello di business e che combacia con la visione di New Princes. Questa nuova direzione ci consentirà di affrontare le sfide del prossimo futuro e di aprire la strada verso una crescita nazionale e internazionale dell’oro rosso Made in Capitanata”.

Il meeting è stato inoltre occasione per condividere il bilancio della stagione appena conclusa, sulla quale ha influito una grave siccità che ha interessato l’area sud del Paese. Ad accentuare tale situazione, la scarsità di acqua all’interno degli invasi pugliesi per l’irrigazione dei campi: elementi che hanno reso la campagna sfidante con, tuttavia, risultati in linea con le tendenze degli ultimi anni. Le tonnellate di pomodoro raccolte e lavorate sono state 200.000.

"Oggi ho visitato un’azienda che mi ha lasciato davvero a bocca aperta", ha dcommentato il presidente Emiliano, "Immaginate una realtà internazionale, radicata proprio qui al Sud, che trasforma i pomodori della nostra Daunia, quelli coltivati nella provincia di Foggia, in prodotti di qualità esportati in tutta Europa".





"Incontrare il leader di questa azienda - una persona determinata e piena di visione - mi ha dato una chiara sensazione: stiamo guardando a un modello che unisce industria e agricoltura per creare una filiera fortissima, capace di rafforzare l’economia della nostra regione".

"Abbiamo discusso di progetti per l'acqua, una risorsa preziosa e sempre più scarsa, che vogliamo gestire con attenzione per supportare il futuro agricolo della Puglia. Parlando di desalinizzazione, miglioramento delle dighe e gestione ottimizzata, c’è tanto lavoro da fare, ma anche tanta voglia di collaborare per rendere più efficiente il nostro sistema idrico. La Puglia ha tutte le carte per diventare un esempio di innovazione e sostenibilità, e giornate come questa ne sono la prova".





A conclusione dell’incontro si è svolta la cerimonia di premiazione per le cooperative e le aziende agricole della Capitanata che si sono distinti per le migliori performance in termini di sostenibilità e qualità del prodotto nella campagna 2024. Questi riconoscimenti, per un totale di 2,6 mln di euro, riflettono l’impegno condiviso verso un’agricoltura sempre più sostenibile e che ha al centro il valore delle persone.

Di seguito i premi assegnati:

• Premio FEDELTA’:

 Società cooperativa agricola Futuragri

• Premio QUALITA’:

 Terranova coop. agricola soc. arl

 Società cooperativa agricola Futuragri

 A.S.P.O. Frutta società cooperativa

• Premio QUALITA’:

 Az. Agricola Greco Annalisa -A.S.P.O. Frutta società cooperativa-

 Az. Agricola Mazzarelli SS -Terranova coop. agricola soc. arl-

 Az. Agricola Romano Roberto - San Sebastiano coop. agricola arl-

• Premio SOSTENIBILITA’:

 Don Matteo cooperativa agricola arl

• Premio SOSTENIBILITA’:

 Az. Agricola Greco Angelomaria -Futuragri Società

