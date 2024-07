Noci: attuato il PIAO per il triennio 2024-2026. Al via nuove assunzioni

Comune di Noci: previste nuove assunzioni. Attuato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2024-2026

L'amministrazione comunale di Noci ha attuato nei mesi scorsi il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026, volto a potenziare l'organico comunale. Il piano assunzionale, che si articola secondo quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) del 29 aprile 2024, prevede diverse misure per l’ampliamento del personale.

La prima fase del PIAO riguarda l'assunzione di un varie tra cui 1 Istruttore Amministrativo, 2 Istruttori Tecnici e 1 Funzionario Tecnico attraverso un bando di mobilità, pubblicato il 15 maggio 2024 e chiuso il 14 giugno 2024. Attualmente, gli uffici stanno valutando le candidature ricevute, con la selezione finale che avverrà tramite esame orale (colloquio) con i candidati ammessi.

Parallelamente, è stata avviata la procedura per l'assunzione di alcuni profili a tempo indeterminato, utilizzando lo scorrimento delle graduatorie di procedure concorsuali di altri enti. La richiesta, così come da Regolamento Comunale vigente in materia, è stata inoltrata ai comuni della Città Metropolitana di Bari il 3 luglio 2024: gli enti destinatari entro il termine perentorio di 7 gg. potranno accogliere o meno la richiesta di convenzionamento per l'utilizzo delle suddette graduatorie da parte del comune di Noci.

Il Comune ha recentemente concluso, con il conferimento dell’incarico di collaborazione a partire da giugno 2024, la selezione per un esperto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che si occuperà della gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei progetti legati al PNRR, come previsto dal D.L. 36/2022.

Per le assunzioni a tempo determinato sono previste due selezioni distinte. La prima riguarda un funzionario Responsabile del Settore Finanziario-Tributi e verrà avviata prossimamente mediante selezione ai sensi dell'Art. 110 Tuel. La seconda è per un funzionario dell'ufficio di staff (Art. 90 Tuel) e per questa posizione la pubblicazione dell'avviso e l'accettazione delle candidature si sono già concluse.

"È necessario chiudere entro l’anno le assunzioni previste. Stiamo già lavorando con determinazione sul nuovo piano assunzioni, che prevede per il prossimo anno ulteriori e nuove posizioni", spiega il sindaco di Noci Francesco Intini, "questo impegno non è solo una risposta alle necessità attuali, ma rappresenta anche la nostra visione strategica per un Comune più efficiente e capace di offrire servizi sempre più in linea con le aspettative dei cittadini. Con queste nuove assunzioni, miriamo a garantire un futuro di crescita e sviluppo per la nostra comunità".

In conclusione, l'amministrazione comunale riafferma l'importanza del rafforzamento dell'organico comunale finalizzato alla modernizzazione della macchina amministrativa. La determinazione e l'impegno nel portare avanti il PIAO testimoniano la volontà di costruire un ente pubblico più dinamico e vicino ai bisogni dei cittadini, puntando su professionalità e innovazione.